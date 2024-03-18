Грозит пожизненное: семья хоронила останки погибших россиян под Киевом, — СБУ (фото)

По данным следствия, за выполненные задачи фигуранты получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.

Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили семью, которые сотрудничали с российской ФСБ — они готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки погибших россиян под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отметили в иисточнике, фигуранты "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также они передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. Благодаря наведению фигурантов российские военные планировали нанести прицельные ракетные удары по украинским объектам.

Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом

Однако благодаря действиям Службы безопасности враждебные намерения были предотвращены. В ходе специальной операции на территории Киевщины обнаружены оба фигуранта, их противоправные действия задокументированы и они были задержаны.

Кроме того, правоохранительные органы провели мероприятия по обеспечению подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

Среди прочего, эти задержанные выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки россиян, погибших во время боев за Киев. Они собирали фрагменты тел окупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

За выполненные задачи фигуранты получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом Семья хоронила останки погибших оккупантов под Киевом

Напомним, 22 февраля стало известно, что СБУ задержала информатора, который сработал со спецслужбами РФ, в Николаевской области. Он собирал разведывательную информацию о перемещении ВСУ морскими и речными маршрутами.

26 февраля директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что Россия могла получить данные о контрнаступлении ВСУ из-за масштабной утечки информации, произошедшей в США в прошлом году.