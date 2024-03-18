Грозит пожизненное: семья хоронила останки погибших россиян под Киевом, — СБУ (фото)
По данным следствия, за выполненные задачи фигуранты получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.
Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили семью, которые сотрудничали с российской ФСБ — они готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки погибших россиян под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как отметили в иисточнике, фигуранты "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также они передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. Благодаря наведению фигурантов российские военные планировали нанести прицельные ракетные удары по украинским объектам.
Однако благодаря действиям Службы безопасности враждебные намерения были предотвращены. В ходе специальной операции на территории Киевщины обнаружены оба фигуранта, их противоправные действия задокументированы и они были задержаны.
Кроме того, правоохранительные органы провели мероприятия по обеспечению подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.
Среди прочего, эти задержанные выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки россиян, погибших во время боев за Киев. Они собирали фрагменты тел окупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.
За выполненные задачи фигуранты получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним, 22 февраля стало известно, что СБУ задержала информатора, который сработал со спецслужбами РФ, в Николаевской области. Он собирал разведывательную информацию о перемещении ВСУ морскими и речными маршрутами.
26 февраля директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что Россия могла получить данные о контрнаступлении ВСУ из-за масштабной утечки информации, произошедшей в США в прошлом году.