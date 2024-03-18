ВМС Южной Кореи ожидают Ship-to-Air Missile-II: на что будет способна новая ракета

Новое вооружение класса "корабль-воздух-II" призвано заменить американские ракеты серии SM, которые в настоящее время используются морскими силами Южной Кореи.

Республика Корея 15 марта сделала значительный шаг в укреплении своего военно-морского оборонного потенциала, объявив о подписании контракта между Администрацией программы оборонных закупок (DAPA) и компанией LIG Nex1. Контракт стоимостью 248 млн долларов знаменует начало реализации проекта по разработке системы Ship-to-Air Missile-II (корабль-воздух-II), сообщает Naval News.

В материале отмечено, что проект Ship-to-Air Missile-II подчеркивает стремление Южной Кореи к самодостаточности оборонного потенциала, поскольку ракета "корабль-воздух-II" разработана для малозаметных корейских эсминцев нового поколения с управляемыми ракетами или KDDX.

Ориентированная на защиту кораблей от воздушных угроз, включая северокорейские самолеты и крылатые ракеты, эта отечественная зенитно-ракетная система призвана значительно повысить живучесть военно-морских средств.

Что известно о проекте

По данным источников, после введения в эксплуатацию она заменит американские ракеты класса "земля-воздух" SM-2, используемые в настоящее время ВМС Южной Кореи, сохранив при этом схожее оперативное назначение и концепцию.

По своим размерам она превосходит SM-2MR Block IIIA и использует начальный ускоритель, заимствованный у ракеты наземного базирования TSLM, которая сама является модификацией противокорабельной ракеты C-Star. Характеристики ракеты включают в себя дальность свыше 180 км, поддерживаемую бустером и двухимпульсной двигательной установкой. При этом оружие будет на 90% оснащено южнокорейскими передовыми технологиями точного наведения и поиска целей.

Ракета Ship-to-Air Missile-II

Так в оружие интегрированы отечественные системы наведения ракет и технологии поиска целей, включая GaNSSPA мощностью 1 кВт. Кроме того, Ship-to-Air Missile-II визуально похожа на существующую L-SAM (AAM), с изменениями, включающими добавление начального ускорителя и улучшенных блоков наведения и искателей.

В сочетании с ракетой класса "корабль-воздух-II" эсминцы KDDX будут оснащены системой перехвата баллистических ракет, что еще больше укрепит их оборонительные возможности.

Руководитель проектной группы по управляемому оружию в DAPA Ли Дон Сок подчеркнул двойное значение проекта. По его словам, ракета с одной стороны обеспечит защиту от угроз северного соседа, с другой — даст толчок развитию оборонной промышленности в области независимых исследований и разработок высокоточного управляемого оружия.

"Благодаря этому проекту военные приобретут современные ракеты класса "корабль-воздух" с расширенными возможностями реагирования на воздушные угрозы Северной Кореи, а также внесут вклад в улучшение способности отечественной оборонной промышленности самостоятельно проводить исследования и разработки высокоточного оружия", — сказал Ли Дон Сок.

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