С акцентом и символикой на форме: партизаны обнаружили военных РФ в Перевальном в Крыму (фото)

По словам членов движения "Атеш", неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ", а большинство военнослужащих подразделения РФ арендуют жилье в городе.

Партизаны осуществили разведку в одном из военных объектов, принадлежащих Российской Федерации, в поселке Перевальном в Крыму. В ходе этой операции было обнаружено значительное количество военнослужащих и военной техники. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".

Партизаны провели разведку в пункте постоянной дислокации 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации в поселке Перевальном.

"Наши агенты установили, что возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (вероятно: Татарстан, Чечня, Дагестан)", — информируют в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму

По сообщению партизан, со стороны военного городка обнаружено наличие контрольно-пропускного пункта (КПП), где дежурят военные и полицейские наряды.

Также партизанам удалось узнать, что неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ", а большинство военнослужащих подразделения РФ арендуют жилье в самом Перевальном.

"Из вышеперечисленного становится понятно, что ППД 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ пока используют как перевалочный пункт, перед переброской личного состава в район ведения боевых действий", — отмечают в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку на территории Перевального в Крыму

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что авиабаза "Гвардейское", расположенная на территории оккупированного Крымского полуострова, подверглась ракетной атаке 1 марта. По данным журналистов, в результате удара была повреждена рулежная дорога аэродрома.

Кроме того, 31 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, крылатые ракеты ударили по аэродрому "Бельбек" в Севастополе. 1 февраля появились снимки последствий удара. 2 февраля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки были поражены по меньшей мере три российских самолета.