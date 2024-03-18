"Стратегически важный": Путин принял участие в концерте в честь оккупации Крыма (видео)

Путин во время концерта в Москве заявил, что жители Донбасса и Крыма якобы давно хотели присоединиться к РФ. По его словам, путь выдался долгим и тяжелым.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта появился перед российским населением во время собрания в центре Москвы. Толпа настолько громко скандировала слова поддержки, что Путин приостановил речь, в которой радовался оккупации Крыма и части Донбасса. Короткий фрагмент опубликовали в правительственном Telegram-канале "RIA Kremlinpool".

Российское население собралось на концерт под названием "10 лет в родной гавани". Во время мероприятия, организованном для празднования оккупации Крыма, выступили прокремлевские работники эстрады РФ — Сергей Жуков, группа "Любэ", Полина Гагарина. Место проведения — Красная площадь в центре Москвы (расстояние от украинской границы — около 300 км).

Кроме певцов, на сцене появились политики, которые были якобы "соперниками" Путина на выборах: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Заявление Путина — детали выступления 18 марта

В 18:18 в Telegram-канале написали, что на сцене появился еще один участник концерта — Владимир Путин, который во время так называемых "выборов президента" получил 87% поддержки россиян. Путин объяснил: все, что делает РФ, происходит благодаря гражданам РФ.

После этого население, которое заполнило всю площадь, махало флажками и телефонами, начало скандировать "Россия! Россия!". Выступление Путина на мгновение прервалось.

Позже глава Кремля продолжил: объяснил, что Крым — это "стратегически важная территория" и "гордость РФ". По его мнению, жители оккупированных украинских территорий — и полуострова, и Донбасса — давно мечтали о "возвращении на родину". По словам Путина, они выразили свое желание еще во время "Русской весны", которая состоялась в 2014 году.

"Но мы сделали это. Это также большое событие в истории нашего государства. Мы идем и развиваемся вместе, чувствуем локоть друг друга", — заявил лидер Кремля.

Кроме того, Путин сообщил, что начала работать железная дорога, которая следует из Ростова-на-Дону в направлении Мариуполя и Бердянска: выразил надежду, что она дотянется до Севастополя.

Отметим, 15-17 марта в РФ состоялись так называемые "выборы президента", к участию в которых допустили трех других кандидатов, кроме Путина. Украинские спецслужбы прогнозировали, что на оккупированных территориях коллаборационисты "нарисуют" максимальную поддержку действующему лидеру Кремля — от 75 до 85%.

Между тем часть российских оппозиционеров присоединилась к "полудню Навального". В рамках этого мероприятия россияне пришли на избирательные участки и либо просто постояли рядом, либо зашли внутрь проголосовать.

Напоминаем, мировые лидеры начали публиковать заявления-реакции на псевдовыборы в РФ. В частности, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, будет ли признавать Путина законным президентом.