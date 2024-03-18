"Идем по графику": в Дании объяснили, когда Украина получит первые F-16, — СМИ

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен гордится тем, что Украина получит первые шесть F-16 именно от его страны. По его словам, все проблемы решили и самолеты вскоре начнут охотиться за российскими ракетами или дронами-камикадзе.

Украина решила проблемы, связанные с уровнем знаний английского языка у пилотов и неготовностью инфраструктуры. Подготовка идет по графику, поэтому уже через несколько месяцев ВСУ будут иметь западные истребители F-16. О поставках техники, которая поможет силам ПВО, рассказал глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен в комментарии для портала "24 канал".

Расмуссен заявил журналистам, что он гордится действиями своей страны, которая первой предоставит самолеты F-16. По его словам, были определенные вызовы — например, знание иностранного языка и другие (о каких именно других проблемах идет речь, дипломат не пояснил). Однако эти вызовы преодолены, подготовка идет "по графику". Первые истребители поступят в Украину через 2-3 месяца, заявил чиновник.

Также политик объяснил, как именно будут использоваться первые самолеты F-16: они будут работать в силах противовоздушной обороны (ПВО).

"Мы точно планируем, что сможем поставить первые шесть самолетов F-16 этим летом, мы идем по графику", — заявил Расмуссен.

В каком именно месяце лета или весны поступят истребители, глава МИД Дании не объяснил. В соцсети X (Twitter) чиновника пока нет других комментариев относительно ожидаемой техники. Одно из его последних сообщений касается финансирования организации БАПОР из сектора Газа, которая доставляет гуманитарные грузы на сотню миллионов крон.

F-16 для Украины — детали

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании так называемой "самолетной коалиции". Две европейские страны, Дания и Нидерланды, согласились предоставить ВСУ около 60 истребителей F-16. Позже к коалиции присоединились другие страны — Великобритания, США, Румыния: они предложили помощь в подготовке пилотов и обслуживающего персонала. Кроме того, определенная работа велась в Украине: готовили взлетные полосы для западных самолетов.

По состоянию на начало марта 2024 года самолеты для ВСУ еще не поступили. Впрочем, СМИ рассказывали, что пилоты успешно обучаются: закончили с теорией, начали практику. По предварительным оценкам, первые шесть воздушных судов должны поступить в Украину летом 2024 года. Остальные — до конца 2024 года и в течение следующего.

Военные эксперты объяснили, чем важен истребитель F-16. В частности, устройство оборудуют более дальнодействующим радаром: он сможет достать по позициям ВС РФ с большего расстояния и не попадет под удар вражеских сил ПВО.

Напоминаем, 18 марта эксперты портала Defense Express рассказали, какие именно самолеты являются лучшим вариантом для ведения боевых действий. По их мнению, F-16 — далеко не оптимальные. Между тем в Румынии заявили, что позволяют украинским пилотам готовиться в местном учебном центре НАТО.