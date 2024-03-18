Кардинального прорыва не будет: в США рассказали, как западная помощь повлияет на фронт

США должны утвердить дополнительное финансирование для Украины, дать оружие, артиллерию и боеприпасы, считает председатель комитета Вооруженных сил Сената США Джек Рид.

Председатель комитета Вооруженных сил Сената США Джек Рид заявил, что дополнительное финансирование поможет украинским военным медленно оттеснять россиян, однако не обеспечит кардинальный прорыв на фронте. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

По словам Рида, в случае утверждения дополнительной помощи для Украины войско "остаток года будет медленно оттеснять россиян, не кардинально".

Он убежден, что дополнительная американская помощь даст возможность ВСУ перейти в наступление в 2025 году, которое позволит установить огневой контроль над временно оккупированным Крымом.

"Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", — отметил он.

Кроме этого, Джек Рид призвал законодателей США утвердить дополнительное финансирование, дать оружие, артиллерию и боеприпасы Украине. Также сенатор считает, что ВС РФ могут осуществить давление на ВСУ и перейти к "более привычному для них типу войны", а именно к фиксированным позициям, бункерам, плотному минированию.

Напомним, 18 марта сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о помощи, которую страна может предоставить в виде беспроцентного кредита. По его словам, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пытается найти способ продвинуть помощь Киеву.

Тогда же Линдси Грэм отметил, что Украина сможет "перевернуть" Крымский мост после того, как получит ракеты ATACMS. Он надеется, что 2024 станет годом качественного преимущества для ВСУ.