"Это мой приоритет": Сырский рассказал, как Украина получит преимущество в дронах над ВС РФ

За развитие применения БПЛА отвечает заместитель главнокомандующего Вадим Сухаревский. Бойцы на фронте должны иметь самое эффективное и новейшее вооружение, рассказал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что технологии и технологичность — это залог победы над россиянами. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет", — сказал Александр Сырский.

Он отметил, что за это направление отвечает его заместитель полковник Вадим Сухаревский. Вместе с ним главнокомандующий работает над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления ВСУ.

По словам Сырского, украинские военные должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Тогда как отдельный акцент стоит на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, БПЛА, автоматизированных систем управления. Сейчас Украина ищет асимметричные решения для получения качественного преимущества над количественно превосходящим врагом.

Он добавил, что к планированию потребностей подходит комплексно, учитывая опыт с поля боя. Однако важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации — это сохранение жизней украинских бойцов.

Производство дронов в Украине: что известно

19 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о планах произвести миллион дронов в 2024 году. Он отметил, что для того, чтобы быстро использовать БПЛА, нужна лучшая инфраструктура для управления ими.

12 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Основная цель таких БПЛА — минимизировать участие человека на фронте. По его словам, наземные дроны хорошо показали себя на полигоне и через несколько месяцев будут на поле боя.

29 февраля заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала, что за январь-февраль 2024 года было изготовлено в Украине 200 тысяч FPV-дронов. Она считает, что нынешние возможности предприятий позволят произвести два миллиона БПЛА различных типов.

11 февраля Михаил Федоров отметил, что Украина догнала противника по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Он отметил, что в стране до десяти производителей, которые изготавливают дальние дроны-камикадзе.

Напомним, в феврале техноблогер и военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ВС РФ использовали "умные" БПЛА с машинным зрением. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", такие БПЛА очень опасны для бойцов на фронте из-за того, что они игнорируют средства РЭБ. Он рассказал, что этот аппарат уязвим после того, как получает команду на фиксацию и зависает на несколько секунд. В этот момент дрон можно подстрелить даже из стрелкового оружия.