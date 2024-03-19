Война Армении с Азербайджаном может начаться "в конце недели", — Пашинян

Боевые действия, пояснил армянский премьер-министр, могут начаться если не решится вопрос по четырем населенным пунктам, на которые претендует Баку.

Азербайджан требует от Армении покинуть территорию четырех сел в приграничной зоне — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы. Если Ереван откажется, к концу недели между странами начнется война. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Армянский лидер встретился с жителями этих сел и во время общения объяснил им, что власти Армении вынуждены пойти на корректировку государственной границы в приграничных районах Тавушской области, чтобы избежать нового вооруженного конфликта.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война", — заявил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что знает каким будет конец этой войны, поэтому он озвучил свои догадки. По его словам, после очередного вооруженного столкновения местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, не предупредил их заранее.

Ситуация на границе Армении

Ранее Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку началась активная фаза делимитации и демаркации границы. При этом политик добавил, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении — Баку назвал четыре проблемных села, а Ереван в свою очередь 31 населенный пункт.

Пасоложение населенного пункта Баганис Айрым

Между тем армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Азербайджану, поскольку через один из бывших азербайджанских анклавов проходит дорога, связывающая Армению с Ираном. Также под контролем Баку окажутся газопровод и дорога в Тавушской области, идущая из Грузии. Кроме того, есть опасения, позиции азербайджанских военных будут размещены в тылу армянской армии.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что окончательное решение Армении относительно участия в ОДКБ будет зависеть о того, когда организация определится по вопросу суверенной территории Армении. По его словам ОДКБ не предприняла никаких шагов, когда происходили боевые действия с армией Азербайджана.