ВСУ меняют тактику с новыми снарядами: РФ за год может потерять до 100 тысяч бойцов, — Forbes

По словам журналистов, неожиданный приток артиллерийских боеприпасов для Украины может остановить наступление РФ в этом году. В Минобороны Эстонии оценили необходимые для этого потери российской группировки.

На Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля глава чешской оборонной политики Ян Йиреш удивил собравшихся заявлением о том, что правительство страны нашло 800 тысяч артиллерийских снарядов в незападных странах, среди них может быть и Южная Корея. Об этом пишет Forbes.

Три недели спустя президент Чехии Петр Павел подтвердил, что консорциум из 18 стран, в него, предположительно не входят США, полностью профинансировал закупку боеприпасов.

Серия хороших новостей продолжилась. Вскоре представители Чехии обнаружили еще 700 тысяч снарядов стоимостью еще 1,8 миллиарда долларов. Теперь союзники Украины выстраиваются в очередь, чтобы профинансировать эту закупку.

Теперь украинскому командованию приходится планировать, как распределять неожиданную огневую мощь. Один из представителей артиллерийских войск ВСУ Арти Грин заявил, что артиллерия ВСУ сможет использовать боеприпасы эффективнее, чем российская. И добиться большего.

"Мы эффективно работаем с нашей артиллерией", — объяснил Грин в своем недавнем интервью. По его словам, один снаряд, выпущенный из украинской гаубицы, в среднем убивает больше российских солдат, чем один неизбирательный боеприпас оккупационной группировки.

Влияние чешской инициативы уже ощущается на всей линии фронта, хотя первые "чешские" боеприпасы должны прибыть не раньше июня. Судя по всему, артиллерия ВСУ, зная ,что свежие поставки на подходе, уже не так экономят имеющийся запас. И официальные лица Украины впервые за много месяцев заговорили о наступлении.

Журналисты отмечают, что маловероятно, что ВСУ смогут мобилизовать сотни тысяч новобранцев, но разговоры о наступлении указывают на то, что проблема снарядов решается. Даже пока пророссийские республиканцы в Конгрессе не соглашаются одобрить пакет помощи Украине.

ЕС пообещал миллион снарядов в прошлом году, поставки запаздывают. Но миллионный снаряд уже должен прибыть скоро, если уже не прибыл.

В администрации президента США Джо Байдена на прошлой неделе нашли 300 млн долларов, которые были сэкономлены на прошлых поставках вооружений. Эти средства пошли на небольшую партию снарядов. В то же время дополнительные скромные партии боеприпасов Киев получает посредством двусторонних договоренностей с союзниками. Что-то Украина производит и на своих фабриках.

В общей сложности в 2024 году Украина может получить больше двух миллионов боеприпасов и расходовать по меньшей мере по 6 тысяч в день до Нового года. Вместе с тем у РФ снарядов больше, собственная промышленность выпускает по два млн в год, к тому же КНДР могла поставить два млн в 2023 году и еще один в этом.

Северокорейские снаряды плохого качества, но даже за их вычетом ВС РФ могут делать порядка 10 тысяч выстрелов ежедневно.

FPV как замена дронам

По мере роста снарядного кризиса Украина увеличила производство FPV-дронов. Украинские заводы производят до 50 тысяч беспилотников в месяц, за год может быть около миллиона. FPV нельзя назвать прямой заменой артиллерии, но дроны могут служить дополнением боеприпасам калибра 155 мм.

Одна из тактик ВСУ состоит в том, что прицельные удары артиллерийским огнем поражают многочисленную российскую штурмовую группу и рассеивают войска и технику. Дезорганизованные выжившие, которые пытаются спрятаться на территории вне радиуса действия радиоглушилок и средств ПВО, становятся легкой мишенью для FPV, которые по отдельности атакуют солдат и технику.

Таким образом, если прежде украинской батарее нужно было 10 выстрелов, чтобы поразить российскую штурмовую группу, то теперь достаточно и пяти — если объединить усилия с операторами FPV.

Таким образом, неожиданный приток артиллерийских снарядов для Украины, по словам авторов публикации, может нанести потери РФ порядка 100 000 военных, которые, по мнению Министерства обороны Эстонии, понадобятся, чтобы остановить российское наступление в 2024 году.

Напомним, что в РФ заявили о захвате половины Работино, в ISW сообщили о незначительном продвижении в западной части Запорожской области.

Также сообщалось, что в ВСУ сообщили о потере российских войск до 70% при попытке штурмовать Крынки.