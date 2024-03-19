Произведение искусства шведских инженеров. На что способна БМП CV90 в украинской армии

Боевая машина пехоты имеет 40-мм пушку, передовой камуфляж Barracuda и даже кипятильник внутри десантного отделения. Бойцы говорят, что БМП способна выдержать удары российских дронов.

Украинская армия является оператором огромного количества различных боевых машин. Среди них есть изделие шведских инженеров БМП CV9040, которых передали более 50 машин. Фокус разобрался, что известно о них и как они себя показывают на российско-украинской войне.

Шведская оборонная промышленность —одна из самых развитых в мире. Она производит истребители, боевые машины пехоты, гранатометы, вездеходы и ряд других машин. Украина стала оператором сразу нескольких различных типов оружия, в том числе 50 БМП CV9040. Машины поступили в украинское войско с технологическим камуфляжем Barracuda. Боевая машина находится на вооружении 21-й отдельной механизированной бригады и 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В чем особенность шведских БМП CV90

CV90 — это семейство шведских боевых машин пехоты, которые были разработаны в 1984 году компанией Hägglunds, которая сейчас принадлежит британской корпорации BAE Systems. Технику создавали по заказу сухопутных войск Швеции на едином шасси. За годы производства в Швеции создали много модификаций, вот лишь несколько из них CV90:

CV9040 — с 40-мм пушкой Bofors L70, основная машина для шведской армии. Ее получила Украина;

CV9030 — экспортный вариант с 30-мм пушкой Bushmaster II;

CV9035 — экспортный вариант с 35-мм пушкой Bushmaster III;

CV90120 — с пушкой 120-мм и без десантного отделения;

Кроме этого, CV9040 имеют свои обозначения A, B или C, означающие различные модернизации. В ВСУ поступила версия CV9040C, которая модифицирована для международных операций, имеет дополнительную защиту и климат-контроль. Также машина подходит для обучения бойцов.

Репортаж о CV9040

Внутри десантного отделения есть кипятильник, чтобы разогреть еду или сделать чай.

Кипятильник внутри CV9040 Фото: скриншот

Украинские военные отмечают высокий уровень проходимости, точность автоматической пушки L70 и высокий уровень защиты.

В 2023 году появлялась информация, что Украина хочет приобрести 1000 БМП CV90, потенциально это будет стоить 10 млрд долларов. А уже в начале 2024 года в феврале в Минобороны Украины сообщили, что ведутся переговоры со Швецией о поставке дополнительных машин CV90. Партнеры создали коалицию CV90, в которую вошли Швеция, Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Они будут работать над тем, чтобы ВСУ получили дополнительные машины. Также президент Владимир Зеленский заявлял, что шведские CV90 будут производить в Украине.

Бронирование и пушка

В немногих репортажах журналистов все бойцы отмечают защиту CV90. В некоторых эпизодах машина даже выдерживала удар российского дрона-камикадзе "Ланцет".

"Броня очень мощная, выдерживает "Ланцет", FPV-шку и в задницу 120-ку. Экипаж контужен, но своими силами еще и отстрелялся и на откат", — рассказал заместитель командира экипажа CV90 с позывным "Дрон".

Бронирование CV90 гарантирует круговую защиту экипажа от бронебойных снарядов калибра 14,5 мм. Лобовая проекция должна выдерживать 30-мм снаряды. Также есть возможность установить дополнительную керамическую броню MEXAS, которая предоставит защиту от 30-мм во всех проекциях. Последние версии машины выдерживают подрыв на противотанковых минах. Кресла внутри машины крепятся к крыше, чтобы уменьшить энергию от удара для бойцов.

CV9040 с камуфляжем Barracuda Фото: АрміяInform

Для сравнения: советская БМП-1 имеет защиту от пулеметов 7,62-мм калибра с расстояния 75 метров и в лобовой проекции — от 23-мм снаряда. Однако боевые действия показывают плохую защищенность как от пулеметов и снарядов, так и от мин.

По данным портала Janes, по состоянию на сентябрь 2023 года ВС РФ вывели из строя 3 БМП CV90, одну из которых захватили. Однако во всех случаях украинские экипажи оставались живыми.

Автоматическая пушка Bofors L70 калибром 40-мм имеет темп огня 240-33 выстрелов в минуту. Дальность огня составляет 3 км. Также в боевом модуле есть спаренный 7,62-мм пулемет. Подкалиберный снаряд APFSDS-T имеет пробитие в 150-мм на дальности 1500 метров.

Передовая Barracuda — что известно о камуфляже

Шведская компания Saab разработала и производит многоспектральный камуфляж Barracuda. Им оснащены не только CV90 в украинской армии, но и танки Strv90 (Leopard 2A5 шведской модернизации). Он создан для уменьшения заметности техники в шести спектрах:

ультрафиолетовый;

визуальный;

ближний инфракрасный (NIR);

коротковолновой инфракрасный (SWIR);

тепловой инфракрасный;

радиообнаружение.

Про камуфляж Barracuda

По словам украинских военных, в реальных боевых действиях шведские машины примерно на 70% меньше заметны через различные оптические средства. При этом, кроме малозаметности, Barracuda защищает технику от внешнего нагрева и пыли.

Западная БМП лишена "детских болезней", потому что за десятилетия эксплуатации неоднократно улучшалась. Благодаря CV90 украинские военные могут находиться внутри десантного отделения, а не сидеть на машине сверху, как это обычно бывает на советских машинах. Машина удобна при десантировании изнутри.