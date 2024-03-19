РФ могла оккупировать 60% Тоненького под Авдеевкой: что говорят в Генштабе и эксперты (карта)

Украинское командование подтверждает атаки ВС РФ возле села Тоненькое. При этом ни Генштаб, ни эксперты не называют, какую часть населенного пункта контролируют украинские бойцы.

Российские военные бьют по позициям ВСУ в селе Тоненьком под Авдеевкой в Донецкой области. Геолокация ударов показывает, что враг сумел вытеснить украинцев из большей части села, то есть контролирует около 60% территории. О деталях ситуации на Донбассе военный журналист издания Bild Джулиан Рёпке (Julian Röpcke) рассказал в заметке в соцсети X (Twitter).

Журналист проанализировал кадры, снятые неизвестным беспилотником над селом Тоненьким. В кадр попала группа из пяти домов. Сооружениям отыскали соответствия на спутниковых картах Google maps.

Бои под Авдеевкой — дома в Тоненьком Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

После этого в местности, где происходят бои, узнали указанные объекты. Установили, что это район частной застройки в северо-западной части Тоненького — эта территория находится под контролем ВСУ. Остальная площадь населенного пункта, то есть 60%, — в оккупации ВС РФ, — написал журналист.

Бои под Авдеевкой — линия фронта возле Тоненького Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, Генштаб ВСУ упоминает о Тоненьком в утреннем отчете, опубликованном 19 марта. В заметке на странице Facebook указывается, что ВС РФ девять раз атаковали Силы обороны под Авдеевкой. Основные направления штурмов — четыре села: Бердычи, Орловка, Тоненькое, Невельское. Самый горячий отрезок фронта проходит южнее: на Новопавловском направлении россияне атаковали 25 раз.

Эксперты группы DeepState на онлайн-карте боевых действий также показали, какую часть Тоненького может контролировать противник. На карте обозначено, что юго-восточные кварталы населенного пункта еще украинские (тогда как в Рёпке они обозначены как уже оккупированные).

Бои под Авдеевкой — карта DeepState 19 марта Фото: DeepState

В короткой аналитической записке, опубликованной 15 марта в Telegram-канале DeepState, указали, что возле села действительно есть продвижение врага. В последних объяснениях, размещенных в сети 19 марта, населенный пункт не упоминают, зато пишут об ухудшении ситуации возле Орловки (в 2 км на север), а также — на Запорожском направлении возле Вербового.

О ситуации на Авдеевском направлении также рассказали аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, опубликованным 18 марта, возле села Тоненькое продолжаются позиционные бои.

Отметим, бои под Авдеевкой продолжались с первых дней полномасштабного вторжения, а особенно активизировались в октябре 2023 года. В феврале 2024 года новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения отошли из этого населенного пункта на подготовленную линию обороны — к селам Бердычи, Ласточкино, Тоненькое. Между тем враг продолжил продвижение: в марте стало известно о потере Ласточкино и мощных боях на новой линии обороны.

Напоминаем, 19 марта боец ВСУ из 59 бригады рассказал о новых направлениях штурмов ВС РФ под Авдеевкой. Украинские пограничники тем временем подсчитали ориентировочные потери врага в боях возле города на Донбассе: речь идет о 47 тыс. обезвреженных солдат российской армии.