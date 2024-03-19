Сотни БТР и автомобилей: Германия анонсировала военную помощь на €500 млн для Украины

Украина, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", также получит 10 000 артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера.

Германия подготовила Украине новый пакет военной помощи стоимостью €500 млн. Министр обороны Германии Борис Писториус сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в рамках заседания Контактной группы по Украине, сообщает Tageschau.

Во время проведения 20 заседания формата "Рамштайн" он пообещал поддержку. Руководитель ведомства отметил, что Германия поддержит защиту Украины от российской агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов.

Также он прокомментировал чешскую инициативу по поставкам снарядов для Украины. Министр подтвердил информацию о предоставлении средств на 180 тысяч боеприпасов.

Украина, как планируется, получит 10 000 артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера. Новый пакет помощи также будет включать 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.

США также пообещали дальнейшую помощь Украине. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украине не позволят проиграть. Решимость украинского народа защищаться от захватнической войны России остается несокрушимой, несмотря на военную ситуацию, которая является напряженной.

Снаряды от Чехии для Украины

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что его государству удалось найти 800 тысяч боеприпасов для Украины. По словам политика, он узнал, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут нашим войскам на поле боя в борьбе с российскими захватчиками. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Швеции, Германии и других странах.

К инициативе присоединились другие страны. Бельгия 28 февраля объявила о том, что предоставит €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине.

Швеция также поддержала инициативу Чехии и предоставит 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Правительство страны разрешило Управлению оборонных материалов (FMV) вести переговоры с ответственным органом Чешской Республики.

Португалия предоставит €100 млн для закупки боеприпасов для Украины. Средства предоставили на боеприпасы для артиллерии крупного калибра.

Напомним, 19 марта издание Financial Times сообщило, что Европейским членам НАТО не хватает €56 млрд для выполнения оборонных обязательств. Наибольший дефицит показала Германия, которая в 2023 году потратила на €14 млрд меньше, чем надо. Далее в списке следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).