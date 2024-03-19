Рада приняла важную правку к законопроекту о мобилизации: что изменится во время призыва

Представители Минобороны и Генштаба настаивали на праве отправить мужчину служить куда угодно. Тогда как правка №1197 гарантирует призыв в ту часть, к которой лицо имело отношение.

Верховная Рада приняла правку №1197 к законопроекту о мобилизации. В частности, она гарантирует, что мужчину, который самостоятельно прибыл в ТЦК и СП с отношением от воинской части, не отправляют в другое место. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович в своем Facebook.

Он отметил, что учет этой поправки не позволит разрушить массовый военный рекрутинг.

"Поправка гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК с отношением от воинской части, которая хочет именно этого специалиста взять на конкретную должность, человека отправят именно в эту часть, а не куда угодно", — сказал Владимир Вятрович.

По его словам, в комитете обсуждение было "бурным". Представители Минобороны и Генштаба настаивали на праве отправлять человека куда угодно, а рекрутинг ограничить малым количеством подразделений, определенных как приоритетные.

"По странной (скажем прямо, советской) логике Минобороны и Генштаба, чем больше людей и частей охвачено рекрутингом, тем меньше мобилизационного резерва", — отметил нардеп.

Он рассказал, что на самом деле все наоборот, а именно чем больше вакансий в армии будет заполнено через рекрутинг, тем меньше вакансий придется заполнить за счет мобилизации.

В чем преимущество набора в армию через рекрутинг

Вятрович отметил, что качество пополнения выше из-за рекрутинга, поскольку часть отбирает именно тех специалистов, которые ей нужны. Также совсем другая мотивация — граждане идут на конкретную должность в конкретную часть, где могут лучше всего реализовать себя.

Нардеп убежден, что рекрутинг создаст здоровую конкуренцию между подразделениями — в одни части стоит очередь желающих, тогда как в другие — никто не идет. В частности, это может быть связано с разным качеством командиров, отношением к людям.

"И повсеместное введение рекрутинга, защищенного законодательными гарантиями, заставит худшие части подтягиваться к лучшим", — добавил он.

Напомним, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что военные сами должны искать мужчин, которые уклоняются от призыва. Он считает, что это повысит эффективность процесса мобилизации.

Ранее адвокат Ростислав Кравец сообщил, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий проверять документы и задерживать людей. По его словам, формальные такие действия — это похищение человека, за что предусмотрено наказание.