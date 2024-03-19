Франция возобновляет производство ядерного оружия: 290 боеголовок недостаточно, — СМИ

Ядерный арсенал Франции состоит из 290 действующих ядерных боеголовок, готовых к развертыванию с помощью 98 стратегических систем доставки. Но для производства новых боеголовок необходим дефицитный тритий.

Франция на пороге начала производства новых ядерных боеголовок, которое может начаться, по мнению инсайдеров индустрии, уже в 2025 году. Как сообщили обозреватели Bulgarian Military, Министерство обороны Франции и государственная электроэнергетическая компания EDF с этой целью планируют объединить свои усилия для производства трития.

В материале говорится, что согласно данным из открытых источников, в настоящее время у страны имеется 290 ядерных боеголовок, что обеспечивает ей четвертое место в мировом рейтинге после России, США и Китая. Планируется, что производство нового ядерного оружия начнется не ранее следующего года, при условии получения необходимого одобрения от ядерного регулирующего органа.

Отмечается, что во французских СМИ пишут о совместных усилиях Минобороны страны и организации Electricite de France, благодаря которым будет увеличено производство трития — радиоактивного изотопа водорода. Именно этот элемент играет ключевую роль в создании термоядерной бомбы, которая работает на принципе термоядерного слияния трития и дейтерия.

"Поэтому есть срочная необходимость в поддержании достаточных поставок для обеспечения долгосрочной стратегии сдерживания Франции", — пишут обозреватели.

Где взять тритий

Для производства трития используется метод "литевого облучения". В прошлом на этом специализированные реакторы, такие как Célestin I и Célestin II — они предназначались для облучения лития и получения трития. Но в настоящее время для этой цели планируется использовать реакторы цивильных атомных станций.

Однако, стоит отметить, что Франция не является крупным производителем лития, необходимого для создания трития. Большинство лития производится в других странах, включая Австралию, Чили, и США. Также в таблице лидеров находятся и другие крупные производители, включая Китай, Аргентину, Бразилию, Зимбабве, Португалию и Канаду. Это означает, что Франция должна будет искать пути для обеспечения своих потребностей в этом материале, опираясь на своих потенциальных партнеров.

Ядерная мощь Франции

По состоянию на январь 2022 года Франция может похвастаться внушительным военным арсеналом, состоящим из 290 действующих ядерных боеголовок, готовых к развертыванию с помощью 98 стратегических систем доставки.

В состав этих сил входит комплекс из 48 баллистических ракет подводных лодок, а также 50 крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для использования двойного назначения на наземных и палубных истребителях. В дополнение к этому французское правительство пообещало в ближайшие годы постепенно модернизировать свои ядерные силы.

"Понятно, что французское правительство тщательно скрывает конкретные модели и детали этого оружия, причем многие из этих деталей помечены как "секретные". Исторически известно, что Франция располагала разными типами ядерных бомб. К ним относятся варианты доставки по воздуху, такие как ТН-61, Ан-11 и ASMP, а также варианты, запускаемые с подводных лодок, такие как M45 и M51", — подытожили обозреватели.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на угрозы Кремля относительно применения ядерного оружия. По его словам, такие угрозы совершенно неуместны, поскольку Франция также является челном ядерного клуба и у нее есть чем ответить.