"Избирательный участок открыт": ичкерийцы на Белгородщине записали обращение к Кадырову (видео)
Добровольцы рассказали, что приглашение также касалось сына Кадырова Ахмада и Рустама Агуева. Чеченским деятелям предложили встретиться в Белгородской области.
Сын чеченского политика и военного Ахмеда Закаева Шамиль записал обращение к российскому электорату. Его опубликовали 19 марта в Telegram-канале ичкерийских добровольцев "Оплот Ичкерии".
"Мы находимся в населенном пункте Горьковский, мы взяли администрацию и среднюю школу. Третьи сутки уже держим. Как вы видите, избирательный участок открыт. Всех милости просим на голосование", — заявил он.
Добровольцы Ичкерии заявили, что находятся в Белгородской области уже четвертый день и ждут встречи с капитаном полиции в Чечне Рустамом Агуевым.
"По твоим словам, Рустам, человек, который голосует за Путина, является "къонахом" и достойным мужчиной. Так приходи, мы тебя очень ждем, покажи свое мужество", — указано в публикации.
Добровольцы добавили, что также обращение адресовано лидеру Чечни Рамзану Кадырову и его 18-летнему сыну Ахмаду Кадырову, способному "разгуливать по оккупированной Чечне с оружием" и участвовать в выборах.
"Намек ты понял, Рамзан. Мы ждем тебя, Ахмад", — говорится в посте.
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