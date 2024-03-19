Новые крылатые ракеты: Германия купит у США JASSM-ER, которые могут заменить Taurus, — Bild

Дальнобойные крылатые ракеты JASSM-ER могут уничтожать цели на расстоянии не менее 926 километров. Их Берлин покупает для истребителя F-35.

В 2024 году Германия намерена заказать у Соединенных Штатов Америки крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в долгосрочной перспективе заменить дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По данным журналистов, Бундесвер (вооруженные силы Федеративной Республики Германии) приобретут 75 американских JASSM-ER. Официальный контракт планируют подписать осенью.

Этот тип ракет будут покупают для истребителя F-35, которые Берлин также заказал у Вашингтона.

По данным Bild, цена пакета самолетов с вооружения — 8 миллиардов евро.

"В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus в арсенале ВВС (Военно-воздушные силы Германии — ред.)", — сообщает издание.

JASSM-ER были разработаны несколькими годами позже, чем Taurus. Впрочем, их характеристики являются "равными с точки зрения навигации и точности прицеливания".

Что известно о JASSM-ER

Эти американские дальнобойные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" способны поражать цель на расстоянии более 926 км. Однако фактическая максимальная дальность полета, которая также зависит от высоты и скорости несущей системы, хранится в тайне.

Вес боевой части — 450 кг. Наведение осуществляется по GPS, а на конечной траектории ракета использует инфракрасную камеру для поиска и захвата цели.

Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range(JASSM-ER) могут запускаться не только со стратегических бомбардировщиков, но и с самолетов тактической авиации.

5 февраля 2024 года Управление по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности Департамента обороны США сообщило, что согласовали возможную продажу этих крылатых ракет Нидерландам для вооружения истребителей F-35A.

JASSM-ER США использовали в 2018 году для уничтожения завода по производству химического оружия, который принадлежал режиму президента Сирии Башара Асада.

Напомним, 14 марта немецкий Бундестаг не поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

15 марта Financial Times писало, что украинским военным крайне необходимы немецкие ракеты. Ракеты Taurus, которые оснащены интеллектуальной системой боеголовок Mephisto, которая обеспечивает максимальный ущерб при детонации. Британские Storm Shadow и французские Scalp-EG этих систем не имеют.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от возможного вреда, который может принести дискуссия о поставках ракет Taurus. По его словам "эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности". Он считает, что поддержка Украины в других областях является более важной.