"Самые высокие со времен войны в Алжире": Нарышкин заявил, что армия Франции уже несет потери в Украине

По словам руководителя глава Службы внешней разведки РФ, Франция якобы готовит примерно 2 тысячи человек для отправки на территорию Украины.

Французская армия "обеспокоена своими потерями в Украине, поскольку они являются самыми высокими со времен войны в Алжире в XX веке". Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает "Интерфакс".

В заявлении говорится о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон намеренно "не признает гибели французских военных в Украине". По мнению Нарышкина разглашение этой информации может спровоцировать протесты на фоне продолжающихся акций фермеров.

Франция, по словам руководителя Службы внешней разведки РФ, готовит примерно 2 тысячи человек для отправки на территорию Украины. Французские войска в Украине в таком случае, по его словам, станут приоритетной целью для российской армии.

"По данным, поступающим в СВР России, контингент для отправки на Украину уже готовится", — говорится в заявлении Нарышкина.

Война в Алжире и потери Франции

Точное количество потерь французской армии во время войны в Алжире неизвестно. После окончания войны называли цифру 17 тысяч человек. Другие источники приводят более высокие оценки — до 25 тысяч погибших. Также пропали без вести или были убиты 3600 французов алжирского происхождения.

Война России против Украины и заявления Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск на украинскую территорию в 2024 году. По информации издания Le Monde, французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение российских захватчиков, которое "идет в тупик".

Макрон рассказал, будут ли войска Франции в Украине. По словам французского президента, Запад установил слишком много преград, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль не получил никакой победы в войне. Париж готов принять для этого все необходимые меры.

Макрон также заявил, что угрозы России ядерным оружием неуместны, поскольку у Франции есть средства для ответа. Он отметил, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

Напомним, 15 марта французский политолог Николя Тензер заявил, что Макрон имеет две модели использования французских войск в Украине. Французский лидер понял, что переговоры с Россией невозможны. Как отметил эксперт, президент Франции осознал, что РФ является угрозой не только для Украины, Грузии, Сирии и т.д., но и для всей Европы.