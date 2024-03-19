РФ усиливает НПЗ "Панцирями": в ГУР рассказали, повлияет ли это на атаки БПЛА

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, заявления Москвы об усилении НПЗ средствами ПВО направлены на успокоение общественного возмущения и распила бюджетных средств.

Российские власти приняли решение усилить средствами противовоздушной обороны нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты. В украинской разведке такие заявления считают очковтирательством. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "Украинская правда".

По словам Андрея Юсова, военные объекты в России и в дальнейшем будут иметь проблемы. Он отметил, что "Панцири" возле этих предприятий "давно стоят", тогда как заявления Москвы направлены для успокоения общественного возмущения и распила бюджетных средств.

"Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", — сказал Андрей Юсов.

Напомним, 19 марта директор департамента по развитию газовой промышленности Минэнерго РФ Артем Верхов заявил, что страна работает над прикрытием нефтегазовых объектов с установкой "Панциря".

Фокус писал, что ночью 17 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае. По информации СБУ, после атаки зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, в частности, это и было основной целью.

18 марта в СМИ рассказали, что в Европе продолжают расти цены на природный газ. По словам главы сырьевого отдела стратегии Saxo Bank A/S Хансена, на это могут влиять ситуация во Фрипорте и атаки ВСУ на российскую энергетическую инфраструктуру.