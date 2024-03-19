Ранее июня: Шмыгаль рассказал, когда Украина будет иметь достаточно боеприпасов (видео)
По словам главы правительства, Киев надеется до апреля получить достаточное количество боеприпасов, чтобы сдержать фронт.
Украина рассчитывает иметь достаточное количество боеприпасов уже в следующем месяце, чтобы Вооруженные силы Украины смогли дать достойный отпор российским войскам. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во время визита в Люксембург во вторник, 19 марта.
Глава украинского правительства отметил, что это будет возможно благодаря инициативе Праги по закупке 800 тысяч снарядов.
"Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и уже начиная с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", — сказал Шмыгаль.
Кроме того, глава Кабмина напомнил, что Украина надеется получить и другое оружие от партнеров.
"Мы также рассчитываем на поставки ракет большой и средней дальности, чтобы сократить логистику России на оккупированных территориях. Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас", — пояснил Шмыгаль.
Чешская инициатива по боеприпасам для Украины — что известно
Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров и боеприпасы калибра 122 миллиметра.
О намерении инвестировать в эту инициативу согласился ряд стран — Дания, Франция, Литва, Латвия, Германия, Канада, Нидерланды, Швеция и другие.
13 марта советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что боеприпасы, купленные Прагой за пределами Европейского союза, могут быть доставлены в Украину уже к июню. В то же время он предостерег, что Россия может попытаться сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому партнеры пытаются засекретить все остальные детали.