Состоятся "очень интересные события": Западу нужно готовиться к деколонизации РФ, — Данилов

Украина пробудила Европу, которая считала, что со стороны России нет никаких угроз. Западные страны начинают понимать всю опасность, в том числе и для них самих, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Западным странам нужно готовиться к деколонизации Российской Федерации. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "УП.ПІДСУМКИ".

Он отметил, что сейчас Россия находится в крайней стадии, когда начинает процесс "абсолютной деколонизации".

"Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу", — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что некоторые страны не хотят, чтобы РФ деколонизировалась, однако история построена таким образом, что никто ни у кого спрашивать не будет. Зато в один момент произойдут "очень интересные события", которые будут на пользу Украине.

"И я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время", — подчеркнул он.

Также он рассказал, что пройдет время, и историки напишут, что Украина своими действиями пробудила Европу, которая была "в засыпании" и считала, что нет никаких опасностей со стороны России. Однако западные страны начинают понимать, что РФ опасна, в том числе и для них. Кроме этого, украинские военные защищают не только свое государство, но и защищают Европу.

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Напомним, 17 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала испанцев "проснуться". Она отметила, что граждане не понимают, как легко баллистическая ракета РФ может ударить по стране.

В тот же день руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент РФ Владимир Путин не ограничится только границами соседних стран, а будет двигаться настолько дальше, насколько ему позволят. По его словам, лучший способ предотвратить ситуацию — помочь Украине нанести поражение РФ на ее же территории.