"Продолжаем их ликвидацию": партизаны обнаружили штаб ВС РФ на левом берегу Днепра (фото)
По данным членов партизанского движения "Атеш", российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, чтобы скрыться среди гражданских.
Украинские партизаны обнаружили штаб российских оккупантов в части оккупированной Херсонской области. Захватчики пытаются скрываться среди гражданского населения. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".
"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе, Херсонской области, российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", — отмечают партизаны.
"АТЕШ" объясняет, что эти действия обусловлены увеличением активности партизанского движения в городе.
"Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", — отмечает украинское движение сопротивления.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что авиабаза "Гвардейское", расположенная на территории оккупированного Крымского полуострова, подверглась ракетной атаке 1 марта. По данным журналистов, в результате удара была повреждена рулежная дорога аэродрома.
Кроме того, 31 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, крылатые ракеты ударили по аэродрому "Бельбек" в Севастополе. 1 февраля появились снимки последствий удара. 2 февраля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки были поражены по меньшей мере три российских самолета.