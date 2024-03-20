Чехия анонсировала передачу Украине дополнительных артиллерийских боеприпасов, — СМИ

Ранее Прага обещала передать ВСУ дополнительных 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. Подобные поставки, по мнению чешских властей, может обеспечить жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на фронте.

Чехия может дополнительно передать Украине тысячи столь необходимых на фронте артиллерийских боеприпасов. Глава МИД страны Ян Липавский отметил, что, по данным на сегодня уже известно о получении 300 тысяч снарядов. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По словам главы чешской дипломатии, поставки боеприпасов могут стать инструментом, который обеспечит жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на фронте. Ожидается, что до июня состоятся первые поставки.

Комментируя позицию официальной Праги относительно войны РФ против Украины, Липавский отметил, что Чехия помнит о своем опыте пребывания в роли сателлита Москвы в течение 40 лет, когда российские танки в 1968 году вторглись с целью подавления Пражской весны. Именно поэтому никто из чехов не заинтересован в возвращении к тем советским временам. По словам министра, Чехия не может молча наблюдать за событиями в Украине и то, как страну лишают поддержки.

Авторы статьи, в свою очередь, напомнили, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов для борьбы с российскими захватчиками. Также ЕС признал, что способен выполнить всего половину от поставленной год назад задачи, а именно поставки миллиона снарядов к марту. Кроме того, Конгресс США до сих пор не рассмотрел проект закона о финансировании военной помощи Украине из-за позиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Чешские источники отмечают, что консорциум получил обязательства на поставку 300 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Причем поставка первой партии должна состояться максимум в июне. Кроме того, известно о необязывающих заявлениях о предоставлении еще 200 тысяч снарядов.

Напомним, что 15 марта Швеция анонсировала участие в инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Для реализации этой цели страна выделит 30 миллионов евро.

В этот же день Португалия сообщила о готовности выделить 100 миллионов евро в рамках чешского предложения по поставкам боеприпасов для ВСУ.