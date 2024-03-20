РФ планирует до конца года сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, — Шойгу

По словам главы Минобороны РФ, в состав соединений войдут 14 дивизий и 16 бригад. При этом якобы уже созданы новый армейский корпус и мотострелковая дивизия.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о намерении создать две общевойсковые армии и 30 соединений в 2024 году. Об этом он сообщил 20 марта в ходе заседания коллегии ведомства, передают "Известия".

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад", — заявил глава оборонного ведомства страны-агрессора.

Шойгу также отметил, что на данный момент уже созданы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. По его словам, Минобороны РФ будет продолжать улучшать боевую и численную готовность российской армии в соответствии с "возникающими угрозами" для национальной безопасности.

Путин готовится к войне с НАТО — ISW

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов. По мнению аналитиков ISW, заявление российского президента о необходимости создания Ленинградского военного округа после вступления Финляндии в НАТО сигнализировало о готовности Кремля противостоять НАТО.

Также напомним, что после закрытия избирательных участков на выборах президента России Путин заявил журналистам, что не исключает конфликта РФ со странами НАТО. Кроме того, президент РФ выразил сожаление о действиях Франции, которая, по его мнению, "подстрекает к усилению конфликта". Он также заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону". Он подчеркнул, что не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".