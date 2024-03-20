Настоящий "чиназес": бойцы 3-й ОШБр прямым попаданием уничтожили россиян под Авдеевкой (видео)

Украинские военные выслеживали российских оккупантов с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего наносили точный удар.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как уничтожать российских военных, их позиции и технику с помощью прямых попаданий на Авдеевском направлении. Видео опубликовали в пресс-службе 3-й ОШБр в Telegram.

"Прямые попадания по пи**рам — вот настоящий "чиназес". Выслеживаем врага с неба, и догоняем на земле", — говорится в сообщении.

Военные показали кадры недавней работы подразделений 3-й ОШБр. В частности, бойцы били по личному составу Вооруженных сил Российской Федерации, позициях, танках, ББМ, минометах и артиллерии врага.

В опубликованном ролике операторы беспилотных летательных аппаратов обнаруживают противника на разных участках фронта, после чего направляют точные удары. В результате происходил взрыв, в небо поднимался огонь и густой дым.

В пресс-службе бригады отметили, что это лишь часть успешных поражений по оккупантам.

"Продолжаем разбирать врага в районе Авдеевки днем и ночью", — добавили бойцы.

Напомним, 18 марта в пресс-службе 3-й ОШБр рассказали о поражении российского "Спартака" — гантрака с 57-мм пушкой С-60 в районе Авдеевки Донецкой области. По вражеской технике ударили с помощью "Мсти-Б".

15 марта стало известно, что военные из 3-й ОШБр атаковали контрольный наблюдательный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском направлении. Также была ликвидирована гаубица Д-30.