Тысяча отравленных бойцов ВСУ: что делает Украина, чтобы наказать РФ

Украина собирает доказательства химических атак ВС РФ. Доказательства будут рассматриваться Международным уголовным судом. Между тем Организация по запрещению химического оружия уверена, что в мире уничтожены все запасы боевых отравляющих веществ.

В структуре Вооруженных сил Украины есть Группы радиационно-химической разведки (РХБЗ), которые отслеживают использование россиянами химического оружия. Они первыми прибывают на место чрезвычайного происшествия, оказывают первую помощь пострадавшим и собирают образцы с доказательствами военного преступления ВС РФ. После этого начинают работать украинские дипломаты и правоохранители, которые обращаются к международным организациям с требованием отреагировать на новые преступления России. О том, есть ли какие-то результаты этих обращений, рассказали на портале "Укринформ".

Журналисты портала собрали информацию об отравляющих веществах, которые ВС РФ использовали на российско-украинской войне. После этого получили комментарии от военных экспертов и специалистов — химиков, дипломатов, юристов.

В итоге выяснилось, что доказательства российских преступлений может рассмотреть Международный уголовный суд (МУС). В то же время Организация объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ничего не сделали и не делают, чтобы прекратить химатаки против украинцев.

На портале привели мнение политического эксперта Евгений Сависько, который пояснил, что пока Украина услышала лишь "глубокую обеспокоенность".

"Вся система международной безопасности устарела. Наши партнеры ограничиваются констатацией фактов и гневными тирадами. Никаких реальных действий против рашистских преступлений они не применяют", — заявил эксперт.

Юрист-международник Борис Бабин объяснил журналистам, что преступление РФ не имеет срока исковой давности и им будет заниматься МУС. Чтобы наказать россиян, Украина должна должным образом собрать доказательства и подать их следователям.

"Применение яда или отравленного оружия Римским статутом отнесено именно к военным преступлениям. Ключевое здесь по моему мнению — это своевременное проведение необходимых судебных экспертиз и соответствующая база свидетелей".

Если МУС признает виновным лиц, применивших химическое оружие, он может наказать их пожизненным тюремным заключением.

Химическое оружие РФ — детали

Россия, вместе с другими 192 странами, подписала Конвенцию о химическом оружии. В конвенции указано, что государство-участник обязуется не производить, не применять, не готовиться, не поощрять применение химического оружия. В 2017 году РФ заявила, что уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, а в 2023 году ОЗХО отчиталась, что на планете не осталось ни одного склада с химоружием. В то же время, напомнили журналисты, никто не смог выяснить, что же произошло в 2013 году в городе Дума возле Дамаска, когда от действия яда, распыленного россиянами, погибло почти 1,5 тысячи сирийцев.

Тем временем в Украине зафиксировано использование двух ядовитых химических веществ:

CS (2-Хлоробензальмалононитрил или иритант) в виде газа "Сирень" содержится в гранатах К-51, РГР. Вещество вызывает рвоту, кашель, головокружение, покраснение, зуд, в высоких концентрациях приводит к смерти;

CN (хлорацетофенон) в виде газа "Черемуха" содержится в гранатах РГ-Во. Вещество в 3-10 раз ядовитее "Сирень" и поэтому еще опаснее для человеческого организма.

Ранее Фокус писал о случаях применения россиянами химического оружия. Например, 9 февраля об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский: по его словам, ВС РФ начали все чаще проводить химатаки. Об этом же сообщил Генштабу ВСУ в январе 2024 года. Первые публикации о таких инцидентах появились в первые недели вторжения РФ: в частности, были гранаты с отравляющим веществом в Мариуполе.

Сколько химических атак совершили ВС РФ

С 1 января по 1 марта 2024 года россияне 346 раз использовали гранаты с отравляющими веществами, — журналисты привели заявление посла Украины в Нидерландах Александр Карасевич на 105-й сессии ОЗХО. Дипломат также сообщил, что суммарно зафиксировано более 1060 случаев, когда на место использования химического оружия выезжали группы химзащиты ВСУ, а бойцам оказывали медицинскую помощь.

Напоминаем, западные издания отметили использование грант К-51 со слезоточивым газом — о собственном военном преступлении написали сами россияне. 12 марта эксперт рассказал, что ВС РФ могут применить яд, от которого нет антидота.