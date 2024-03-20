Секрет, который все знают: в МИД Польши подтвердили присутствие войск НАТО в Украине

Министр Радослав Сикорский сказал, что Польша не будет отправлять свой военный контингент в Украину, сославшись на общую историю двух стран.

В Украине уже присутствуют военные из крупных стран НАТО. Это секрет, о котором уже все знают. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Rzechpospolita.

"В польском языке есть термин "секрет Полишинеля", что означает тайну, которую все знают", — сказал Сикорский.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска в Украину. Он отметил, что две старны на протяжении 400 лет входили в состав одного государства, а РФ будет на этом спекулировать.

"Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это было бы слишком легкой пропагандистской пищей для россиян. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", — сказал он.

По словам министра, каждая страна принимает решение об отправке войск в Украину индивидуально.

Также Сикорский раскритиковал Берлин за то, что она не передает Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Они могли бы значительно помочь Украине защитить себя от российской агрессии. При этом он отметил, что Германия является одним из главных поставщиков оружия в Украину.

"Время имеет решающее значение", — сказал Сикорский.

Напомним, в феврале 2024 года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в будущем западных войск в Украину. Его заявление всколыхнуло европейскую общественность, многие лидеры и представители стран НАТО заявили, что не готовы к такому шагу.

Также СМИ сообщали, что войска НАТО уже находятся в Украине. По словам журналистов, Альянс помогает Киеву практически во всех возможных сферах — от поставок оружия и информации относительно российских целей до обучения тысяч украинских военных в Европе.