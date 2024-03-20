Негативно влияет: Украина закроет доступ к реестру "Международных спонсоров войны" НАПК

Иностранные дипломаты объяснили, что понятие "международный спонсор войны" мешает оказывать помощь Украине в ее борьбе с РФ. С ними согласились украинские чиновники, поэтому такой термин больше не будут использовать.

Понятие "Международный спонсор войны", которое использует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), не имеет юридических оснований для своего существования. Кроме того, СНБО ведет свои санкционные списки, поэтому нет необходимости дублировать информацию. Основываясь на этих соображениях, а также на обращении иностранных дипломатов, Кабинет министров решил закрыть доступ к санкционному реестру НАПК. Об обсуждении вопроса международных спонсоров войны рассказала пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы Кабмина указано, что 20 марта состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие ряд должностных лиц, касающихся санкционной политики Украины. Кроме чиновников, присутствовали дипломаты восьми стран: США, Бельгии, Финляндии, Греции, Великобритании, Канады, Германии, Китая, а также представитель Европейского Союза.

Вопрос, который обсуждали на расширенном заседании — снятие с публичного доступа страницы "Международные спонсоры войны" на сайте НАПК. Согласно решению Кабмина, вскоре пользователи потеряют возможность увидеть названия компаний, которые третий год войны работают в РФ. Вместо этого их будут перенаправлять на портал Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), где они увидят "Государственный реестр санкций".

При обсуждении озвучили мнения относительно санкционного ресурса НАПК.

Дипломаты ряда стран имели замечания относительно попадания компаний в перечень "международных спонсоров войны". Для существования такого понятия нет правовых оснований. Кроме того, это имеет "негативное влияние на принятие важных решений для противодействия российской агрессии". В Министерстве юстиции отметили, что представители государства действительно не могут использовать такое понятие, потому что оно никак не урегулировано на законодательном уровне. На портале СНБО есть аналогичный список подсанкционных лиц и компаний, в котором не упоминается, что это "спонсоры войны".

Глава НАПК Виктор Павлущик присутствовал при принятии решения о закрытии реестра и согласился с озвученными предложениями, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Когда именно закроют доступ к странице "Международные спонсоры войны", в заметке указывается.

Санкции на РФ — детали

Отметим, на портале НАПК в реестре "Международных спонсоров войны" можно увидеть инфографику с названиями стран и количеством компаний, которые получили соответствующий статус. На первых трех местах — Китай, США, Франция.

Санкции на РФ — страны, чьи компании больше всего спонсируют войну Фото: Скриншот Санкции на РФ — нижняя часть списка стран Фото: Скриншот

Пока реестр работает и каждый желающий может узнать о юридических лицах, которые работают с РФ. Например, это китайская компания "Алибаба Групп Холдинг Лимитед", американская компания "ООО "Элайд Минерал Продактс", французская компания "Ашан".

Санкции на РФ — три компании, которые сотрудничают с РФ Фото: Скриншот

На странице Facebook НАПК, а также на сайте пока нет комментариев относительно решения Кабмина.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о компаниях, которым удалось исчезнуть из списка спонсоров войны. Например, оттуда изъяли индийского производителя и экспортера бриллиантов. Осенью 2023 года из реестра удалили венгерский банк OTP Bank — решение приняли по требованию правительства Венгрии, от которого зависела поддержка Украины и вступления в ЕС.

Напоминаем, в январе представители НАПК рассказали, как OTP Bank постепенно разрывает контакты с РФ. Между тем компания Pepci продолжает работать в РФ и избегает упоминать войну в своих рекламных акциях.