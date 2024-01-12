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Военный Фокус Российско-украинская война Война и деньги

Никакого ощущения "опасности": PepsiCo запретила упоминать войну и ВСУ в своей рекламе

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Фото: Elle | Иллюстративное фото

Компания демонстрировала помощь пострадавшим от войны, но не уточняла, чьи именно руки разрушили их дома. В России продолжают производить и продавать продукцию PepsiCo, и ее доход там только растет.

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Осенью 2023 года компания PepsiCo искала новое PR-агентство в Украине. Среди условий, поставленных перед потенциальными партнерами, было исключение любых упоминаний войны в Украине. Об этом сообщили в инициативе B4Ukraine.

"НЕТ: упоминания о войне, боевых действиях, агрессии военнослужащих, Вооруженных силах Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативный оттенок, создающий ощущение "опасности"", — было указано в разделе "Ограничения Pepsi" брифа.

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Скриншот пунктов из брифа PepsiCo
Фото: B4Ukraine

B4Ukraine обратились в украинский и американский офисы Pepsi за комментарием по ситуации, но ответа не получили.

В октябре пресс-служба PepsiCo публично сообщала о помощи семьям, чьи дома были разрушены. Однако в компании не уточняли, кто ответственен за это.

"Возможно, из-за того, что чистая прибыль PepsiCo в России выросла на 333% до 525 миллионов долларов в прошлом году, а компания заплатила около 115 миллионов долларов налогов Кремлю?", — отметили в B4Ukraine.

PepsiCo — спонсор войны

В сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло PepsiCo в список международных спонсоров войны.

Отмечалось, что компания имеет в России 19 заводов, примерно 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. За первый год полномасштабной войны доходы PepsiCo в стране-агрессоре только выросли.

В марте 2022 года компания официально заявила, что прекращает рекламировать и производить напитки в РФ. Однако уже в августе "7Up" и "Mirinda" начали выпускать под другими брендами — "Evervess" и "Frustyle". В марте уже 2023 года такая же история случилась с "Pepsi", которое россияне покупают как продукт "Evervess" и "Любимый".

Кроме того, PepsiCo запустила в России новый бренд лимонада — "Российский подарок". Производство и дистрибуция снеков и молочных продуктов в стране-агрессоре тоже не прекратились.

В НАПК со ссылкой на СМИ проинформировали, что чипсы Lays даже находили в пайках российских оккупантов.

Какие бренды входят в PepsiCo?

На сайте PepsiCo Украина есть перечень продукции, бренды которой входят в состав компании. Речь идет о трех категориях.

Из напитков PepsiCo производят:

  • "Садочок";
  • "7Up";
  • "Lipton";
  • "Mirinda";
  • "Pepsi";
  • "Sandora".

Из снеков:

  • "Cheetos";
  • "Doritos";
  • "Lays";
  • "Хрум Team".

Также есть бренды, которые предлагают молочную продукцию:

  • "Агуня";
  • "Марійка";
  • "Слов’яночка";
  • "Чудо".

Напомним, 21 сентября ВС РФ обстреляли Киевскую область. Под удар попал завод Pepsi, который находится в Бучанском районе.

Вместе с PepsiCo в сентябре список спонсоров войны пополнила корпорация Mars. Доходы компании в России также только выросли в 2022 году.