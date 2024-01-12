Ніякого відчуття "небезпеки": PepsiCo заборонила згадувати війну та ЗСУ у своїй рекламі
Компанія демонструвала допомогу постраждалим від війни, але не уточнювала, чиї саме руки зруйнували їхні будинки. В Росії продовжують виробляти й продавати продукцію PepsiCo, і її дохід там тільки росте.
Восени 2023 року компанія PepsiCo шукала нове PR-агентство в Україні. Серед умов, поставлених перед потенційними партнерами, було виключення будь-яких згадок війни в Україні. Про це повідомили в ініціативі B4Ukraine.
"НІ: згадки про війну, бойові дії, агресію військовослужбовців, Збройні сили України. НІ: підтримка України та армію. НІ: негативний відтінок, що створює відчуття "небезпеки"", — було зазначено в розділі "Обмеження Pepsi" брифу.
B4Ukraine звернулись до українського та американського офісів Pepsi за коментарем щодо ситуації, але відповіді не отримали.
У жовтні пресслужба PepsiCo публічно повідомляла про допомогу родинам, чиї будинки були зруйновані. Однак у компанії не уточнювали, хто відповідальний за це.
"Можливо, через те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії зріс на 333% до 525 мільйонів доларів минулого року, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків Кремлю?", — зазначили в B4Ukraine.
PepsiCo — спонсор війни
У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло PepsiCo до списку міжнародних спонсорів війни.
Зазначалося, що компанія має в Росії 19 заводів, приблизно 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За перший рік повномасштабної війни доходи PepsiCo в країні-агресорці лише зросли.
У березні 2022 року компанія офіційно заявила, що припиняє рекламувати та виробляти напої у РФ. Проте вже у серпні "7Up" та "Mirinda" почали випускати під іншими брендами — "Evervess" та "Frustyle". У березні вже 2023 року така ж історія трапилась із "Pepsi", яке росіяни купують як продукт "Evervess" та "Любимый".
Окрім того, PepsiCo запустила в Росії новий бренд лимонаду — "Российский подарок". Виробництво та дистрибуція снеків й молочних продуктів у країні-агресорці теж не припинились.
У НАЗК з посиланням на ЗМІ проінформували, що чипси Lays навіть знаходили у пайках російських окупантів.
Які бренди входять у PepsiCo?
На сайті PepsiCo Україна є перелік продукції, бренди якої входять до складу компанії. Йдеться про три категорії.
З напоїв PepsiCo виробляють:
- "Садочок";
- "7Up";
- "Lipton";
- "Mirinda";
- "Pepsi";
- "Sandora".
Зі снеків:
- "Cheetos";
- "Doritos";
- "Lays";
- "Хрум Team".
Також є бренди, які пропонують молочну продукцію:
- "Агуня";
- "Марійка";
- "Слов’яночка";
- "Чудо".
Нагадаємо, 21 вересня ЗС РФ обстріляли Київську область. Під удар потрапив завод Pepsi, який знаходиться у Бучанському районі.
Разом з PepsiCo у вересні список спонсорів війни поповнила корпорація Mars. Доходи компанії у Росії також тільки зросли у 2022 році.