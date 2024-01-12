Ніякого відчуття "небезпеки": PepsiCo заборонила згадувати війну та ЗСУ у своїй рекламі

Компанія демонструвала допомогу постраждалим від війни, але не уточнювала, чиї саме руки зруйнували їхні будинки. В Росії продовжують виробляти й продавати продукцію PepsiCo, і її дохід там тільки росте.

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Восени 2023 року компанія PepsiCo шукала нове PR-агентство в Україні. Серед умов, поставлених перед потенційними партнерами, було виключення будь-яких згадок війни в Україні. Про це повідомили в ініціативі B4Ukraine.

"НІ: згадки про війну, бойові дії, агресію військовослужбовців, Збройні сили України. НІ: підтримка України та армію. НІ: негативний відтінок, що створює відчуття "небезпеки"", — було зазначено в розділі "Обмеження Pepsi" брифу.

Скриншот пунків з брифу PepsiCo Фото: B4Ukraine

B4Ukraine звернулись до українського та американського офісів Pepsi за коментарем щодо ситуації, але відповіді не отримали.

У жовтні пресслужба PepsiCo публічно повідомляла про допомогу родинам, чиї будинки були зруйновані. Однак у компанії не уточнювали, хто відповідальний за це.

"Можливо, через те, що чистий прибуток PepsiCo в Росії зріс на 333% до 525 мільйонів доларів минулого року, а компанія заплатила близько 115 мільйонів доларів податків Кремлю?", — зазначили в B4Ukraine.

PepsiCo — спонсор війни

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло PepsiCo до списку міжнародних спонсорів війни.

Зазначалося, що компанія має в Росії 19 заводів, приблизно 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За перший рік повномасштабної війни доходи PepsiCo в країні-агресорці лише зросли.

У березні 2022 року компанія офіційно заявила, що припиняє рекламувати та виробляти напої у РФ. Проте вже у серпні "7Up" та "Mirinda" почали випускати під іншими брендами — "Evervess" та "Frustyle". У березні вже 2023 року така ж історія трапилась із "Pepsi", яке росіяни купують як продукт "Evervess" та "Любимый".

Окрім того, PepsiCo запустила в Росії новий бренд лимонаду — "Российский подарок". Виробництво та дистрибуція снеків й молочних продуктів у країні-агресорці теж не припинились.

У НАЗК з посиланням на ЗМІ проінформували, що чипси Lays навіть знаходили у пайках російських окупантів.

Які бренди входять у PepsiCo?

На сайті PepsiCo Україна є перелік продукції, бренди якої входять до складу компанії. Йдеться про три категорії.

З напоїв PepsiCo виробляють:

"Садочок";

"7Up";

"Lipton";

"Mirinda";

"Pepsi";

"Sandora".

Зі снеків:

"Cheetos";

"Doritos";

"Lays";

"Хрум Team".

Також є бренди, які пропонують молочну продукцію:

"Агуня";

"Марійка";

"Слов’яночка";

"Чудо".

Нагадаємо, 21 вересня ЗС РФ обстріляли Київську область. Під удар потрапив завод Pepsi, який знаходиться у Бучанському районі.

Разом з PepsiCo у вересні список спонсорів війни поповнила корпорація Mars. Доходи компанії у Росії також тільки зросли у 2022 році.