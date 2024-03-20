РФ строит железную дорогу в Крым: почему она не станет альтернативой Керченскому мосту

Железная дорога с территории РФ через Мариуполь, Бердянск и вдоль побережья Азовского моря в Крым может стать лишь логистическим обеспечением российских войск на востоке и юге Украины, рассказали эксперты Defense Express.

Россияне начали строительство железнодорожной магистрали из Ростова-на-Дону (Российская Федерация) во временно оккупированный Крым через Мариуполь и Бердянск, которая якобы станет "альтернативой" Крымскому мосту. Эксперты Defense Express объяснили, почему это не так, а мост продолжит быть для ВСУ целью №1.

Эксперты отметили, что враг начал возводить магистраль из-за "собственной логистической слабости". Оккупанты пытаются "вывести" свое железнодорожное сообщение на временно оккупированном Донбассе подальше от зоны поражения украинской артиллерии.

"Оккупанты вдоль побережья Азовского моря строят маломощную железнодорожную магистраль под тепловозной тягой, где даже пока нет элементов системы сигнализации СЦБ", — говорится в сообщении.

В Defense Express отметили, что эта железная дорога может быть только логистическим обеспечением войск РФ на востоке и юге Украины. В результате Крымский мост будет оставаться важным для Москвы как транспортная артерия, соединяющая материк и полуостров, и как транспортная артерия, которая "питает военную машину" врага в Крыму.

"Поэтому, независимо от текущих логистических планов врага, "Крымский мост" все равно будет оставаться для Украины целью №1", — добавили эксперты.

РФ начала строительство железнодорожной магистрали в Крым: что известно

Россияне отметили, что якобы построили первые 60 километров железной дороги, по которой уже ходят грузовые поезда. В частности, работы якобы должны быть завершены до конца 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, построение магистрали станет "альтернативой" Крымскому мосту.

Схема новой железной дороги РФ Фото: Центр журналистских расследований

По словам аналитиков, зеленым обозначены уже существующие железные дороги, фиолетовым — маршруты, которые могут прокладываться.

Напомним, 9 октября 2023 года тогдашний мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал о планах врага построить новую ветку железной дороги во временно оккупированный Крым. В частности, ее планировали разместить "в глубоком тылу".

В ноябре 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что РФ строила новую железнодорожную ветку, которая соединит Мариуполь, Волноваху и Донецк.