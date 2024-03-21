Не только Киев: ВС РФ обстреляли Киевскую область, есть разрушения и пострадавшие (фото)

По данным областной прокуратуры, в нескольких районах Киевской области повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспорт. Два человека получили осколочные ранения.

В результате ракетной атаки на Киевскую область два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Также пострадали частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства в нескольких районах области.

Обломки вражеских воздушных целей привели к возгораниям на местах падений, которые были локализованы силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура

Прокуроры, следователи и экспертные службы активно работают на местах происшествия, фиксируя последствия очередной российской атаки.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Ракетная атака на Киев 21 марта

Утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. По информации мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах столицы, спровоцировав насколько пожаров.В результате утренних ударов ВС РФ ранения получили, по меньшей мере, 10 человек.

В Воздушных силах сообщили, что удалось уничтожить все ракеты в небе. ВС РФ запустили две баллистические/аэробаллистические ракеты и 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Командование предполагает, что для ударов по Киеву россияне могли использовать "Искандер-М", северокорейские KN-23 или "Кинжалы".