БПЛА могут уничтожить всю военную авиацию РФ: эксперт назвал условие

По словам аналитика Петра Черныка, Россия имеет в рабочем состоянии до 20 самолетов Ту-95МС из 60 имеющихся. Главными критериями при ликвидации вражеской авиации являются количество используемых БПЛА и частота ударов.

Военная авиация РФ может быть уничтожена дронами. К такому выводу пришел военный аналитик Петр Черник после атаки БПЛА на Энгельс, РФ, где находится важный аэродром. Об этом он сообщил в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, главным критерием в вопросе ликвидации военной авиации оккупантов является количество примененных БПЛА, частота ударов и длительность всей операции.

Эксперт отметил, что из 60 имеющихся самолетов Ту-95МС в России до 20 находятся в рабочем состоянии.

Приблизительно такое же количество, из 60 имеющихся, рабочих самолетов Ту-22М3 также находятся в оперативном состоянии. Эти самолеты могут выпускать ракеты Х-22 и Х-32, которые являются одними из наиболее мощных в своем классе. Кроме того, до 15 Ту-160 находятся в рабочем состоянии и могут использоваться для запуска ракет Х-555.

Напомним, что 20 марта представители ГУР Минобороны сообщили, что украинские БПЛА атаковали военный объект ВС РФ. Заверили, что удалось выполнить все поставленные задачи.

РосСМИ опубликовали новые рассказы свидетелей чрезвычайного происшествия. В частности, они утверждали, что слышали от двух до четырех взрывов. Взрывы были настолько мощными, что в квартирах дрожали стекла, — говорили граждане.

Фокус ранее писал о наращивании средств противовоздушной обороны в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродромам на полуострове. Авиабаза "Гвардейское" подвергалась ракетному 1 марта 2024 года.