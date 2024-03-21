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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине ликвидировали командира роты спецназа РФ и еще 8 офицеров, — полковник ВСУ (фото)

Владимир Пенов
Фото: ТАСС | В Украине ликвидировали еще 9 офицеров ВС РФ

По словам полковника ВСУ Анатолия Штефана, Силы обороны "успешно демобилизовали" пятерых командиров и еще троих офицеров, в их числе подполковник, а также командиры рот. Одни из них участвовал в штурме Мариуполя.

На территории Украины были ликвидированы девять офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, включая командиров рот, дивизий и взводов. Об этом 21 мая сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По словам полковника ВСУ, были "успешно демобилизованы" следующие офицеры ВС РФ:

  • заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Вадим Слюсарь;
  • подполковник Дмитрий Востров;
  • командир артдивизиона ДШБ майор Эдгар Панкратов;
  • командир роты спецназа старший лейтенант Никита Семочкин;
  • командир роты старший лейтенант Николай Попов;
  • лейтенант Максим Фролов;
  • командир зенитно-ракетного взвода майор Олег Гринев;
  • командир штурмового взвода младший лейтенант Руслан Умматов;
  • лейтенант Игорь Петренко.
Фото: Анатолий Штефан "Штрирлиц"

Украинский офицер не уточнил, при каких обстоятельствах были ликвидированы российские оккупанты.

Как погиб командир роты спецназа ВС РФ Никита Семочкин

По данным росСМИ, Никита Семочкин, уроженец Ельска, с позывным "Берн" участвовал в захвате Мариуполя, а перед этим служил срочником в псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая причастна к расстрелу мирных жителей в Буче Киевской области и пыткам украинских военнопленных.

При этом росСМИ не уточняют, как именно погиб оккупант, а в сети публикуется лишь одного его фото с явно "прифотошопленным" лицом.

Россияне "прицепили" лицо Никиты Семочкина к телу неизвестного оккупанта
Фото: "Яндекс"

Напомним, 19 марта, в направлении Терны – Ямполовка украинские операторы дронов уничтожили 9 единиц российской бронетехники и несколько отделений пехоты.

Также сообщалось, что, по данным источников Фокуса, дроны ГУР провели атаки на российский аэродром "Энгельс". Ночная атака на стратегический объект российских войск оказалась результативной. Последствия удара уточняются.