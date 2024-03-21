В Украине ликвидировали командира роты спецназа РФ и еще 8 офицеров, — полковник ВСУ (фото)
По словам полковника ВСУ Анатолия Штефана, Силы обороны "успешно демобилизовали" пятерых командиров и еще троих офицеров, в их числе подполковник, а также командиры рот. Одни из них участвовал в штурме Мариуполя.
На территории Украины были ликвидированы девять офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, включая командиров рот, дивизий и взводов. Об этом 21 мая сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.
По словам полковника ВСУ, были "успешно демобилизованы" следующие офицеры ВС РФ:
- заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Вадим Слюсарь;
- подполковник Дмитрий Востров;
- командир артдивизиона ДШБ майор Эдгар Панкратов;
- командир роты спецназа старший лейтенант Никита Семочкин;
- командир роты старший лейтенант Николай Попов;
- лейтенант Максим Фролов;
- командир зенитно-ракетного взвода майор Олег Гринев;
- командир штурмового взвода младший лейтенант Руслан Умматов;
- лейтенант Игорь Петренко.
Украинский офицер не уточнил, при каких обстоятельствах были ликвидированы российские оккупанты.
Как погиб командир роты спецназа ВС РФ Никита Семочкин
По данным росСМИ, Никита Семочкин, уроженец Ельска, с позывным "Берн" участвовал в захвате Мариуполя, а перед этим служил срочником в псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая причастна к расстрелу мирных жителей в Буче Киевской области и пыткам украинских военнопленных.
При этом росСМИ не уточняют, как именно погиб оккупант, а в сети публикуется лишь одного его фото с явно "прифотошопленным" лицом.
Напомним, 19 марта, в направлении Терны – Ямполовка украинские операторы дронов уничтожили 9 единиц российской бронетехники и несколько отделений пехоты.
Также сообщалось, что, по данным источников Фокуса, дроны ГУР провели атаки на российский аэродром "Энгельс". Ночная атака на стратегический объект российских войск оказалась результативной. Последствия удара уточняются.