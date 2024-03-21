50 лет в строю: Германия вывела на пенсию вертолеты Sea King (фото)

Ранее в Минобороны страны анонсировали поставку Украине шести вертолетов Sea King. Общее количество в ВМС будет составлять уже девять машин.

Военно-морские силы Германии вывели из эксплуатации многоцелевые вертолеты Sea King, которые пробыли на службе с 1970-х годов. Об этом сообщает официальный аккаунт ВМС в Х (ранее Твиттер).

20 марта несколько вертолетов Sea King совершили свой последний полет и посадку в Киль-Холтенау на севере Германии. Они находились в эксплуатации с 1970-х годов и теперь "выведены на пенсию". Вертолеты применялись для проведения патрулирования, поисково-спасательных операций и противолодочной борьбы. Военно-морские силы Германии были единственными эксплуатантами вертолетов Sea King.

Вертолеты восстания приземлились в Киль-Холтенау

На замену Sea King придут новые борта Sea Lion. Ранее в Германии анонсировали поставки Украине 6 вертолетов Sea King, которые должны поступить в ВМС ориентировочно в апреле. Немецкий представитель Минобороны заявил, что передача бортов не повлияет на боеспособность Бундесвера. Также Украина получила 3 Sea King от Великобритании.

Sea King провели последний полет

Немецкие вертолеты изготавливались по британской лицензии британской компании Westland, поэтому имели другой двигатель, полностью компьютеризированную систему управления полетом, а также британскую систему противолодочной борьбы. Сам борт разработан американской компанией Sikorsky Aircraft. Первый его полет состоялся 11 марта 1959 года.

Напомним, 24 января СМИ писали, что Германия впервые передаст вертолеты Sea King Mk41.

14 апреля стало известно, что одним из британских Sea King, которые передали Украине, управлял принц Эндрю во время войны за Фолклендские острова.