"Это необходимо": Шольц в итоге согласится на передачу Taurus Украине, — Бундестаг

По словам лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстена Фрая, данное вооружение наилучшим образом отвечает потребностям ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, утвердит поставку крылатых ракет Taurus Украине после проведения долгих переговоров. Об этом заявил лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай, передает издание NTV.

"Я, конечно, вполне могу себе это представить. Потому что мне кажется бесспорным, что Taurus — это крылатая ракета, которая наилучшим образом отвечает потребностям Украины", — заявил он.

Он указал, что Украина нацелена на удар по российским линиям снабжения, с тем чтобы "смягчить давление со стороны российских атак на своей территории".

"Это тем более необходимо, что украинцам приходится обходиться малой толикой боеприпасов, которые есть в распоряжении россиян. Поэтому я вполне могу представить, что федеральный канцлер тоже дойдет до того, что в какой-то момент сделает это", — подчеркнул Фрай.

Напомним, 14 марта немецкий Бундестаг не поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от возможного вреда, который может принести дискуссия о поставках ракет Taurus. По его словам "эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности". Он считает, что поддержка Украины в других областях является более важной.

Ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".