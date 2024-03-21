Была "разведка боем": эксперт предупредил о новых ударах после утреннего обстрела Киева

Майор запаса Алексей Гетьман считает, что РФ сегодня лишь проверила способность Украины к обороне.

Российская армия может готовить еще одну ракетную атаку по Киеву, поэтому все баллистические цели, которые сегодня летели в направлении украинской столицы, — это лишь "разведка боем" врага. Об этом в комментарии Radio NV рассказал ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Он убежден, что следующего обстрела стоит ждать уже скоро. Среди аргументов эксперт указал интервал между последней массированной ракетной атакой по Украине и событиями, которые случились сегодня. Хотя РФ впервые за 44 дня запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков, оккупанты использовали довольно незначительное количество ракет.

"Выглядит несколько странно, потому что они могут накопить более ста ракет между пусками за 45 дней. Именно поэтому было очевидно, что обстрел будет рано или поздно, однако эта атака должна была бы быть мощнее", — пояснил специалист.

При этом его интересует, почему оккупанты выпустили мало ракет.

Если принять во внимание логику врага, то украинцев вскоре снова ждет обстрел. По мнению Алексея Гетьмана, сегодня все мы наблюдали за "разведкой боем", во время которой агрессор пытался проверить уровень нашей обороны. Именно поэтому, убежден он, следующие атаки по своей интенсивности могут быть более массированными и мощными.

Как известно, сегодня Киев был главной целью массированного удара российской армии. Враг выпустил по столице 31 ракету, среди которых две были баллистическими/аэробаллистическими: "Искандер-М" и "Кинжал". Остальные 29 ракет относились к категории крылатых.

Несмотря на отличную работу сил ПВО, которые уничтожили все вражеские цели в течение сегодняшней атаки, обломки оружия привели к повреждениям в разных районах Киева и Киевской области.