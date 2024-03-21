"Продвигается не так быстро": аналитики рассказали, почему поставки F-16 могут задерживаться

Украина вместе с союзниками ожидала, что летчикам удастся своевременно выполнить план тренировок, пишут журналисты. В реальности пришлось столкнуться с некоторыми проблемами.

Киев продолжает ждать, пока западные современные истребители F-16, на которых продолжают учиться летать пилоты ВСУ, начнут поставлять в Украину. В материале издания Bulgarian Military, ссылаясь на военных аналитиков, рассказали о возможных причинах задержки.

Летчики из Украины сейчас находятся в США, Дании, Великобритании и еще нескольких странах, где их тренируют управлять боевой авиацией. Первые самолеты могут прибыть уже летом, однако это будет не сразу то количество, которое обещали. Из примерно 45 истребителей после возвращения пилотов в Украину могут доставить всего 6, говорится в материале.

В Румынии на авиабазе также проходит подготовка, однако, по всей видимости, она затянулась. Ряд военных аналитиков рассказали журналистам, что причина может быть связана с готовностью украинских пилотов.

Программу тренировок "сжали" с нескольких лет до нескольких месяцев.

"Несмотря на такую скорость, процесс продвигается не так быстро, как оптимистично ожидали Украина и ее союзники. Пилоты, прошедшие обучение в советские времена, вынуждены быстро адаптироваться не только к западным военным нормам, но и к знанию английского языка, который необходим для эффективной эксплуатации F-16", — говорится в сообщении.

В то же время, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне заявлял, что подготовка внутри страны идет по правильному пути, а украинские пилоты уже легко могут ориентироваться в воздушном пространстве при помощи западных истребителей.

Напомним, 20 марта сообщалось, что в Пентагоне назвали "красные линии" для Украины в использовании F-16. По словам спикера Министерства обороны США Патрика Райдера, воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управлению и поддержке западных бортов.