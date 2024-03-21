Поставка последних двух систем ПВО С-400 из России в Индию задерживается, — СМИ

Техника должна была прибыть в Индию в начале 2024 года. Теперь из-за продолжающейся войны в Украине, индийские силы получат два последних комплекса в лучшем случае к концу 2026 года.

Россия первоначально готовилась предоставить Индии два последних зенитно-ракетных комплекса С-400 "Триумф" из пяти запланированных на начало 2024 года. Однако из-за задержек, вызванных продолжающейся российско-украинской войной, поставка была перенесена на конец 2026 года. Об этом 21 марта сообщило издание India Today.

Столкнувшись с серьезными проблемами безопасности на границах с Китаем и Пакистаном, Индия решила приобрести у РФ пять комплексов С-400 в рамках контракта стоимостью 5,5 млрд долларов, подписанного в октябре 2018 года. Три из них уже поставлены и полностью готовы к эксплуатации. При этом первые два ЗРК прибыли в Индию в декабре 2021 и апреле 2022 года соответственно.

По данным профильного индийского издания ANI, первым двум ЗРК С-400 было поручено следить за сектором Ладакх, прикрывая критически важный коридор Chicken Neck в Западной Бенгалии и весь северо-восточный регион.

"Несмотря на эти задержки, Россия демонстрирует приверженность к выполнению своего контракта, о чем свидетельствует поставка двух систем в октябре 2023 года, хотя и с отставанием от графика на два года", — отметили обозреватели Army Recognition.

Напомним, что помимо приобретения систем С-400 у России, Индия также находится на продвинутой стадии разработки своей системы ПВО, аналогичной классу С-400. Этот проект, как ожидается, будет завершен в ближайшие годы. Отечественный ЗРК будет состоять из трех различных типов ракет, каждая из которых предназначена для нейтрализации целей противника на разных дистанциях, при этом максимальная дальность составит около 350 километров.