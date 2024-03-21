"Шли в ровном строю": россияне пожаловались на "рой дронов" в районе Авдеевки

Оккупанты считают, что украинские защитники тестируют новую технологию, применяя большое количество беспилотников.

На Авдеевском направлении оккупанты зафиксировали "рой дронов". В Telegram-канале ANTISEPTIC российские захватчики пожаловались на ситуацию на фронте.

Они заявили, что беспилотники летели ровным строем по прямой траектории. Оккупанты считают, что украинские защитники применяют новую технологию.

"И это для нас не очень-то хорошо", — говорится в заметке оккупантов.

В районе села Бердичи, как добавили пропагандисты, продолжаются тяжелые бои, но без успехов для обеих сторон. После якобы оккупации Орловки, как говорится в сообщении, подразделения ВС РФ перегруппировываются и готовятся к новым штурмовым действиям. На северном фланге и вблизи села Тоненькое якобы атакуют украинские войска.

Российские оккупанты пожаловались на дроны Фото: Скриншот из Telegram

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального Вооруженных сил Украины от 21 марта, указано о том, что Силы обороны Украины в районе Авдеевки отбили 14 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Невельское, Нетайлово и Первомайское.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак российских войск. Бои продолжались в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Ивановское.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Георгиевки, Водяного, Урожайного, где российские оккупанты, при поддержке авиации, 24 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Напомним, 20 марта в районе Бахмута бронеколонна российских оккупантов пошла на прорыв. Захватчиков уничтожили за 60 минут.