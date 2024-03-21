РФ представляет наибольшую угрозу Чехии: какие страны атакует Путин в случае захвата Украины

Парламент Чехии принял резолюцию, в которой заявил об опасности от России. Палата общин убеждена, что Украина может быть завоевана в случае прекращения поставок военного оборудования.

В Чешской Республике объявили Российскую Федерацию самой большой угрозой государству. Об этом говорится в резолюции, принятой парламентом страны.

Палата общин заявила, что нынешний "террористический режим" в РФ, с его "экспансивным характером и усилиями" распространить влияние на Украину и другие страны ЕС сопровождается военными преступлениями и представляет "наибольшую угрозу безопасности" для Чехии.

В результате страна имеет интерес, чтобы война РФ против Украины не была успешной, украинцы защитились и восстановили свою территориальную целостность, а российский режим был сдержан от дальнейшей агрессии против Европы.

Также в резолюции говорится о том, что в интересах Чехии, чтобы Украина закрепилась в международных структурах, которые гарантируют безопасность в Европе и мире. Кроме этого, в стране заявили о необходимости помощи Украине в защите от агрессии РФ.

Зато прекращение поставок военного оборудования может привести к "завоеванию и опустошению" страны российским режимом и поощрению его к дальнейшим действиям против стран ЕС.

Палата общин отметила, что если бы Путин захватил Украину, продолжались бы его попытки расширить влияние на Балтию и Центральную Европу.

"Путин уже доказал, что завоевание одной территории его не остановит, но он будет это делать и в дальнейшем", — добавили в сообщении.

Напомним, 20 марта в СМИ рассказали о том, что Чехия направит Украине новую партию военной помощи. Речь идет о 300 тысячах артснарядов крупного калибра.

18 марта журналисты отметили, что Чехия использовала свои контакты времен холодной войны для того, чтобы обеспечить Украину нужными боеприпасами. Усилия чиновников начались еще до начала полномасштабного вторжения.