"Звездный" удар для ПВО: эксперт объяснил, почему последняя ракетная атака по Киеву была сложной

Маршруты ракет прокладывались таким образом, что они залетали в разные районы, далее расходились, а затем одновременно подлетали к столице с разных сторон. Это очень осложнило работу украинской ПВО.

21 марта во время масштабной ракетной атаки на Киев Силам ПВО пришлось очень сложно, поскольку ракеты заходили на украинскую столицу одновременно с разных сторон. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.).

По его словам, РФ постоянно ищет способы, как повысить свою эффективность в нанесении воздушных ударов по Украине.

"Сегодня, 21 марта, в утренней атаке произошло достаточно широкомасштабное применение как крылатых ракет, так и баллистических для нанесения удара в первую очередь по отдельным точечным местам столицы, а это могут быть военные, военно-политические объекты, также объекты критической инфраструктуры. Во время некоторых ударов не подрывалась боевая часть и падала, подрываясь на земле, а некоторые вообще не подорвались, их вывозили для дальнейшего уничтожения. Этот широкомасштабный воздушный удар был подготовлен с применением современных высокоточных ракет, которые могут прокладывать маршруты, это в первую очередь крылатые ракеты", — пояснил генерал.

Он отметил, что такой удар эксперты противовоздушной и противоракетной обороны называют "звездным", поскольку воздушные средства заходят на объект поражения почти одновременно со всех сторон. Это достигается благодаря тому, что маршруты ракет прокладываются таким образом, что они залетают в разные районы, дальше расходятся, а затем одновременно подлетают к столице с разных сторон.

"Нашим ЗРК очень трудно в это время работать, учитывая, что одновременно со всех сторон появляются цели для уничтожения. Кроме того, часть этих целей являются мнимыми, чтобы средства ПВО тратили ракеты на мнимые цели. Таким образом это самый сложный удар, соответственно, его отражать трудно. Эффективность действия ПВО и ПРО достаточно высока в таких условиях, все было сбито, однако обломки все-таки наносят ущерб", — сказал Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что Россия не достигла своей цели благодаря благодаря профессиональным действиям украинской ПВО и ПРО.

Ракетная атака на Киев 21 марта: что известно

В ночь на 21 марта ВС РФ атаковали Киев 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа. За это время россияне применили не менее 30 ракет. Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский.

Почти все российские ракеты во время атаки 21 марта на Киев были нацелены на объекты ГУР Минобороны Украины. Воздушные силы ВСУ сбили все ракеты, которыми враг атаковал столицу

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту атаки россиян начато досудебное расследование. Известно о 13 человек, которые получили ранения, госпитализировать пришлось четырех человек.