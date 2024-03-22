"Пойти на риск": генерал Франции не исключает отправки войск НАТО в Украину

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхара, Владимир Путин осуществил полномасштабное вторжение, рассчитывая на то, что Запад никогда не введет в Украину войска, и европейцы должны продемонстрировать, что "эта идея неправильная".

Российской Федерации не стоит ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар, пишет газета Barron's.

"Война закончится, когда Россия прекратит нападать", — сказал Буркхард журналистам после переговоров с главнокомандующим вооруженными силами Швеции генералом Микаэлем Байденом.

Французский генерал подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину с расчетом на то, что западные страны никогда не отправят свои войска на помощь Киеву и будут лишь поставлять оружие.

По словам офицера, Запад должен показать российскому президенту, что он не сможет и дальше следовать этой логике, так как "эта идея неправильная".

"Война в Украине беспокоит нас, потому что мы вовлечены в ее последствия. Поэтому европейцы должны быть способны пойти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в предстоящее десятилетие", — заключил Буркхард.

Как отмечают журналисты, заявление Буркхарда прозвучало на фоне недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.

Напомним, посол Франции в Украине Гаэль Везьер в интервью от 21 марта заявил, что среди стран НАТО нашлись такие, которых заинтересовала идея Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину.

В свою очередь вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в интервью французским СМИ заявил, что Россия будет уничтожать всех западных военных, которые появятся в Украине. По его словам, желающие отправить солдат на войну французы "провоцируют третью мировую войну".