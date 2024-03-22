ВС РФ продвинулись в районе Бахмута: ISW рассказал, в каких городах шли бои (карта)

В РФ заявили о якобы захвате железнодорожной станции "Алебастрова" на востоке от Клещеевки, однако аналитики Института изучения войны не наблюдали подтверждения этому.

Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 21 марта.

"Российские силы недавно продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев в этом районе 21 марта", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 21 марта, оккупанты продвинулись на север от Ивановского. По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, войска якобы захватили железнодорожную станцию "Алебастровая" на востоке от Клещиевки, однако аналитики не наблюдали подтверждения этого.

Позиционные бои продолжались возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Нью-Йорка Донецкой области. В ISW добавили, что вблизи Соледара продолжают действовать элементы российской 106-й воздушно-десантной дивизии.

Бахмутское направление

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 марта на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 вражеских атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

Напомним, 20 марта стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области российская колонна пошли на прорыв, однако украинские военные применили противотанковое оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

14 марта глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников рассказал, что оккупанты столкнулись со сложностями в продвижении в направлении Бахмута Донецкой области. По его словам, враг не смог продвинуться вдоль любых участков на направлении.