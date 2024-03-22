В США выступили против ударов по российским НПЗ: в Кабмине ответили (видео)

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина действует "в соответствии с лучшими натовскими стандартами". Она напомнила, что услышала от партнеров из Альянса в начале полномасштабной войны.

В Financial Times сообщили, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам, потому что из-за этого могут вырасти цены на нефть и РФ может атаковать в ответ. Эту информацию 22 марта прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории РФ. Также есть заявления и других официальных лиц, которые заключаются в том, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", — отметила она.

Чиновница объяснила, что Украина понимает призыв американских партнеров. Однако, по ее словам, Силы обороны воюют "теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас сегодня".

Также Стефанишина вспомнила свои переговоры в феврале 2022 года с партнерами по НАТО относительно закрытия неба над Украиной.

"Они сказали: "Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО". В натовском понимании "закрыть небо" означает в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города, заводы, которые производят ракеты. Поэтому, собственно, мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами", — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что в июне не исключено повторное наступление российских сил.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявленная Россией "СВО" уже превратилась в войну. Вражеский чиновник обвинил в этом Запад.