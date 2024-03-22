"Никто не будет диктовать Украине условия": у Зеленского жестко ответили об ударах по НПЗ РФ

Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия разрушает украинские энергообъекты "с геноцидными намерениями". В то же время Украина, по его словам, обороняется в рамках международного права.

В СМИ сообщили, что США призвали Украину прекратить атаки по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. На это в эфире российского телеканала "Дождь" 22 марта отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны", — заявил он.

Представитель ОП отметил, что Россия наносит удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре. В частности, ночью на 22 марта был массированный обстрел таких объектов, в результате которого обесточен Харьков.

"То есть это умышленная тактика, которая применяется именно с геноцидными намерениями против гражданского населения. Что касается ударов по НПЗ, в рамках международного права "обезжиривать" российскую армию является абсолютным правом Украины", — отметил Подоляк.

Он уточнил, что речь идет о разрушении "инструментов ведения войны", а базовым таким инструментом является топливо.

"Если Россия как инициатор неспровоцированной необъявленной войны умышленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, то Украина в рамках международного права, обороняясь, уничтожает так называемую инфраструктуру войны", — подчеркнул советник.

Он добавил, что дискуссии относительно ударов по НПЗ на территории РФ возможны, но такие атаки "несомненно" будут продолжаться.

Комментарий Михаила Подоляка относительно ударов по НПЗ в России — с 57:57

Напомним, "предостережения" от США также уже прокомментировали в Кабмине. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина действует в соответствии с "лучшими натовскими стандартами".

Британская разведка после массированного обстрела ночью на 22 марта заявила, что атаки по критически важным объектам будут продолжаться, пока ВС РФ имеет для этого самолеты и оружие.