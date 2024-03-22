"Ничего не меняет": в Эстонии объяснили заявление Кремля о войне России против Запада и Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что ситуацию в Украине балтийское государство и партнеры все время рассматривали как военную агрессию России, поэтому в заявлении Кремля нет ничего удивительного.

Если Россия наконец решит назвать военное вторжение в Украину войной, это ничего не изменит ни для Эстонии, ни для других стран Запада. Соответствующее заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур ERR в пятницу, 22 марта.

Чиновник прокомментировал слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что, если до сих пор Россия называла полномасштабное вторжение в Украину военной "спецоперацией", то теперь оно переросло в настоящую войну. Певкур рассказал, что ситуацию в Украине все время Эстония и партнеры рассматривали как военную агрессию России против Украины, поэтому в этом заявлении нет ничего удивительного или заслуживает внимания.

"Это ничего не меняет ни в нашем поведении, ни в поведении западных союзников", — отметил он.

Война с Западом и Украиной: как объяснил Кремль

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 22 марта заявил, что так называемая "специальная военная операция" в России превратилась в войну, после того, "как Запад стал участником конфликта в Украине". Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина подчеркнул, что РФ "не может допустить существования" у своих границ государства, которое якобы задокументировало намерение "использовать любые методы", чтобы "отобрать Крым и новые регионы". По словам Пескова, сейчас цель Российской Федерации — "обезопасить жителей" временно оккупированных регионов Украины.

Напомним, 22 марта в ЕС анонсировали ответственность за атаку РФ по Украине. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что российские войска не прекращают свои жестокие атаки против мирных украинцев, поэтому в течение этой ночи возобновились бомбардировки по энергетической инфраструктуре Украины с применением ракет и беспилотников. Вследствие этого известно о десятках жертв и раненых.