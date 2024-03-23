Британия объявила пакет помощи с БПЛА и системами ПВО на £60 млн для Украины

На обеспечение систем противовоздушной обороны, которые выполняют задачи по защите неба Украины, выделят 20 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда.

Великобритания объявила новый пакет военной поддержки стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов для помощи Украине. В сервисе микроблогов Х Минобороны страны сообщило подробности.

Средства предоставят от Международного фонда. Структурой руководит именно Великобритания.

Вооруженные Силы Украины получат новые современные беспилотники наблюдения. Будет включать поддержка и 20 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить украинское воздушное пространство от российских атак.

Война РФ против Украины и помощь от Британии

Британия 4 марта выделила £200 миллионов на дроны для Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что перед украинскими войсками стоит задача масштабировать положительные результаты борьбы в Черном море, а для этого нужно производить больше беспилотников.

Великобритания, как сообщило агентство Bloomberg 1 марта, склоняет Германию предоставить Украине ракеты Taurus. Лондон предложил Берлину план, включающий соглашение о взаимном обмене, согласно которому Великобритания будет увеличивать поставки собственных ракет Storm Shadow в Киев, а взамен Германия предоставит Украине ракеты большой дальности.

Великобритания, как стало известно 4 января, поставит Украине 200 ракет ASRAAM для ПВО. Система ПВО 6x6 Supacat, состоящая из пусковой установки ракет ASRAAM и вездехода Supacat HMT, была адаптирована для украинских вооруженных сил и оборудована электрооптическим датчиком для перехвата целей.

Напомним, 18 марта Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, заявил, что Украина изменила битву вокруг Крыма и вытеснила флот России, который господствовал в этой локации более 200 лет. Это позволило снова украинским аграриям экспортировать зерно на уровнях, которых не было до основного вторжения России на территорию Украины в 2022 году.