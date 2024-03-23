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"Или они нас, или мы их": в ВСУ прокомментировали теракт в "Крокусе"

Диана Бондаренко
Фото: Скриншот | Архивное фото пожар в "Крокусе"

Сочувствие для россиян — лишние. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, почти любой гражданский из Москвы может превратиться за день в оккупанта из Бучи.

Майор, заместитель командира Третьей отдельной бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что стоит меньше уделять внимания расстрелянным россиянам во время теракта в "Крокусе" в Подмосковье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Меньше внимания расстрелянным русакам в Москве. В ближайшее время мы увидим несуществующие "связи с Украиной" и прочий бред, который станет основанием лишить россиян даже минимальных прав", — сказал Максим Жорин.

Он отметил, что тотальная диктатура, ориентированная на войну, приобретет новую, более жесткую форму. Зато для украинцев должен быть только один вывод, если он еще не сформировался, — это война экзистенциальная.

"Или они нас, или мы их", — подчеркнул майор ВСУ.

Жорин убежден, что сочувствие для россиян — лишние. Поскольку, как показывает практика, почти любой гражданский из Москвы за день может превратиться в оккупанта в Буче.

Напомним, 22 марта в Красногорске Московской области в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник" неизвестные открыли огонь и бросили гранату. В результате чего вспыхнул пожар. Мужчины в камуфляже расстреливали всех, кто попадался им на глаза. Во время теракта могли погибнуть более сотни человек, в том числе трое детей.

В ФСБ РФ заявили, что стрелки потом планировали выехать в Украину и имели "соответствующие контакты". Однако по словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, это ложь. Он отметил, что подобные заявления рассчитаны на "невежд" или "зазомбированное российское население".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Он пожелал людям скорейшего выздоровления и поблагодарил врачей.