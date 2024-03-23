"Или они нас, или мы их": в ВСУ прокомментировали теракт в "Крокусе"

Сочувствие для россиян — лишние. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, почти любой гражданский из Москвы может превратиться за день в оккупанта из Бучи.

Майор, заместитель командира Третьей отдельной бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что стоит меньше уделять внимания расстрелянным россиянам во время теракта в "Крокусе" в Подмосковье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Меньше внимания расстрелянным русакам в Москве. В ближайшее время мы увидим несуществующие "связи с Украиной" и прочий бред, который станет основанием лишить россиян даже минимальных прав", — сказал Максим Жорин.

Он отметил, что тотальная диктатура, ориентированная на войну, приобретет новую, более жесткую форму. Зато для украинцев должен быть только один вывод, если он еще не сформировался, — это война экзистенциальная.

"Или они нас, или мы их", — подчеркнул майор ВСУ.

Жорин убежден, что сочувствие для россиян — лишние. Поскольку, как показывает практика, почти любой гражданский из Москвы за день может превратиться в оккупанта в Буче.

Напомним, 22 марта в Красногорске Московской области в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник" неизвестные открыли огонь и бросили гранату. В результате чего вспыхнул пожар. Мужчины в камуфляже расстреливали всех, кто попадался им на глаза. Во время теракта могли погибнуть более сотни человек, в том числе трое детей.

В ФСБ РФ заявили, что стрелки потом планировали выехать в Украину и имели "соответствующие контакты". Однако по словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, это ложь. Он отметил, что подобные заявления рассчитаны на "невежд" или "зазомбированное российское население".

Напомним, президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракт в "Крокусе". Он пожелал людям скорейшего выздоровления и поблагодарил врачей.