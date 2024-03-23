Массированная атака на Крым: Севастополь под ударами крылатых ракет, есть попадания (фото, видео)

Оккупационная крымская власть заявила об успешной работе противовоздушной обороны. Зато в соцсетях сообщают о многочисленных взрывах и попаданиях.

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост. Фокус собрал все, что известно об атаке на полуостров.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в городе якобы работает противовоздушная оборона.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказал Михаил Развожаев.

Позже он отметил, что ПВО якобы уничтожила несколько воздушных целей. Развожаев со ссылкой на спасательную службу города отметил, что якобы в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной, в результате чего загорелся автомобиль и трава.

Кроме этого, он прокомментировал дым, который виден в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт. По его словам, военные якобы используют табельные средства маскировки.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в районе аэродрома "Бельбек" прогремели три взрыва, тогда как в Севастополе насчитали шесть взрывов, по состоянию на 22:00.

"Взрывы сильные, двери и окна шатаются", — говорится в сообщении.

Администраторы канала со ссылкой на подписчиков отметили, что взрывы прогремели в районе Казачьей бухты, мыса Фиолент, Нижнегорском районе. Туда поехали машины скорой помощи и пожарные.

"В Казачьей бухте, на месте расположения 810 бригады морской пехоты есть прилеты. Горит какой-то объект", — говорится в сообщении.

Кроме этого, якобы зафиксирован прилет по кораблям, в частности на мысе Фиолент задымление, а в Инкермане стоит столб дыма.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Зато в центре Севастополя также наблюдается дым. Также в районе аэропорта возник пожар, по информации местных.

Задымление в центре Севастополя Фото: Крымский ветер

В российском Telegram-канале "ЧП / Севастополь" сообщили, что украинская сторона якобы выпустила около 20 ракет, тогда как большинство из них якобы уничтожены.

Кроме этого, около 22:30 Михаил Развожаев заявил, что ПВО уничтожила якобы более десяти ракет, однако атака продолжается.

"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже более 10 ракет. Ракетная атака продолжается", — сказал он.

По его словам, ракета попала в офисное здание на улице Руднева, однако уровень повреждений уточняется. Тогда как в районе Батумской улицы осколки попали в пятиэтажное здание, повреждена газовая трубка. Ранение в руку получила женщина.

Кроме этого, прилет к дому зафиксирован на улице Гранатной, также повреждена газовая трубка. На улице Юхарина Балка обломки упали на проезжую часть, а в районе Качинского шоссе обломок попал в дом.

В Telegram-канале Supernova+ показали видео попадания в Севастополе.

Напомним, 21 марта бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что союзники из Великобритании посоветовали руководству сосредоточиться на атаках по временно оккупированному Крыму.

20 марта в СМИ рассказали, что несмотря на то, что россияне строят железнодорожную магистраль из Ростова-на-Дону в Крым, Керченский мост все равно быть целью №1 для украинских военных.