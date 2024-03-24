Чтобы заполнить "дыру" США: у Европы есть деньги для военной помощи Украине, — CNN

По данным журналистов, Европа может перевесить Россию в экономическом вопросе,так как ВВП России составляет 2,24 трлн долларов по сравнению с 16,75 трлн долларов ЕС.

Европейские страны прилагают усилия для устранения дефицита финансирования, необходимого для помощи Украине, вызванного политическими разногласиями в США. Хотя в распоряжении Брюсселя имеются финансовые ресурсы, существуют препятствия, затрудняющие этот процесс. Об этом сообщает издание CNN.

Согласно источникам издания, президент Украины Владимир Зеленский многократно обращался к союзникам, отмечая, что наибольшей проблемой на передовой является недостаток вооружения. Задержка со стороны США в финансировании помощи Украине только усугубляет эту проблему.

CNN сообщает о том, что Европа стремится удовлетворить потребности Украины. Общая сумма финансовой помощи, предоставленной Европейским союзом, значительно превышает сумму предоставленной военной помощи. Из общей суммы помощи в 85 миллиардов долларов от ЕС лишь 5,6 миллиарда долларов было выделено на военные нужды, в то время как остальные средства направлены на гуманитарную помощь и финансовую поддержку.

Некоторые европейские чиновники выражают мнение о том, что Европа может превзойти Россию в экономическом плане. Согласно последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 трлн долларов, в то время как у Европейского союза этот показатель достигает 16,75 трлн долларов.

Издание отмечает, что на практике у Европы имеются средства для покрытия "дыры" в финансировании помощи Украине, однако существуют определенные препятствия. В частности, Европейский союз представляет собой альянс из 27 различных стран с разнообразными политическими ориентациями: некоторые из них являются членами НАТО, другие являются нейтральными, а третьи имеют близкие отношения с Россией. Это означает, что существуют политические преграды для принятия решений, например, о закупке оружия.

Европа действительно придает серьезное значение вопросам обороны. Недавно Европейский союз представил план по усилению оборонной промышленности, который в перспективе может конкурировать с американской. Однако следует отметить, что это долгосрочная перспектива, в то время как Украине необходимо оружие уже сейчас.

CNN также отмечает, что существуют альтернативные способы оказания помощи. В качестве примера приводится инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Эта идея быстро получила поддержку, поскольку она не требует официального согласования со стороны Европейского союза.

Авторы считают, что Европа обладает достаточными ресурсами, чтобы заполнить пробел в финансировании помощи Украине, оставленный Вашингтоном. Однако остается неясным, есть ли у Европейского союза достаточная политическая воля для этого.

"Да, Европа может восполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор", — говорится в материале.

Напомним, что 12 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Ее размер составляет 300 миллионов долларов. В частности, в новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для GMLRS и HIMARS, ракеты для средств ПВО и другое оборудование. Он отметил, что этот пакет помощи выделили для того, "чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины".

А 15 марта министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина будет призывать страны-члены "Большой семерки" увеличить объемы взносов для помощи. Это может произойти в том случае, если Конгресс США не примет решение о помощи Киеву.